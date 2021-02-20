Коли у батьків з'являється улюбленець серед дітей, для інших малюків це може бути болюче відчуття. Які можуть бути наслідки у майбутньому – читайте у матеріалі.

В ідеальному світі батьки люблять усіх своїх дітей однаково, в такому випадку формуються здорові взаємини з братами й сестрами. Проте часто трапляються випадки, коли батьки мають своїх улюбленців, що насправді стає серйозною проблемою.

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При цьому дорослим варто розуміти, що є різниця між індивідуально зорієнтованим поводженням із дітьми й тим, щоб віддавати комусь перевагу, тобто мати улюбленця.

Ці поняття здаються схожими, проте насправді мають різницю. Якщо батьки віддають перевагу комусь із дітей, це означає, що вони ставляться до нього чи до неї позитивно за будь-яких обставин. А в поняття індивідуальне поводження вкладене розуміння того, що батьки ставляться до малюків по-різному, бо кожен із них має свої особливі фізичні чи психічні потреби.

Наслідки для дітей

В дорослому віці людина, яка була улюбленою дитиною, може мати проблеми в романтичних стосунках. Вона може відчувати, що ніхто не полюбить її так, як батьки.

А дитина, до якої не ставляться належним чином, переживає травматичний досвід і відчуває себе приниженою. Водночас улюбленцю бракує впевненості в собі, він не здатен самостійно приймати рішення, стає емоційно залежним.

Крім того, між братами або сестрами виникає своєрідне суперництво. При цьому батьки не приділяють достатньо уваги іншій дитині, не можуть контролювати її емоційні реакції.



Улюблена дитина в сім'ї / Фото Gulf News​

Розглядаючи випадки, коли батьки віддають перевагу комусь із дітей, потрібно враховувати такі чинники, як вік, їх старшинство, особливості характеру й навіть стать. Усе це визначає поведінку батьків у ставленні до дітей.

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Усвідомлюючи різницю між наданням переваги комусь із дітей та індивідуальним ставленням до кожної дитини, батьки зможуть легше впоратися із цією проблемою.