Когда у родителей появляется любимец среди детей, для других малышей это может быть болевое ощущение. Какие могут быть последствия в будущем – читайте в материале.

В идеальном мире родители любят всех своих детей одинаково, в таком случае формируются здоровые взаимоотношения с братьями и сестрами. Однако нередки случаи, когда родители имеют своих любимцев, что на самом деле становится серьезной проблемой.

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При этом взрослым следует понимать, что есть разница между индивидуально ориентированным обращением с детьми и тем, чтобы отдавать кому-то преимущество, то есть иметь любимца.

Эти понятия кажутся похожими, однако в действительности имеют разницу. Если родители отдают предпочтение кому-то из детей, это означает, что они относятся к нему или к ней положительно при любых обстоятельствах. А в понятие индивидуальное поведение вложено понимание того, что родители относятся к детям по-разному, потому что каждый из них имеет свои особые физические или психические потребности.

Последствия для детей

Во взрослом возрасте человек, который был любимым ребенком, может иметь проблемы в романтических отношениях. Он может чувствовать, что никто не полюбит его так, как родители.

А ребенок, к которому относятся должным образом, переживает травматический опыт и чувствует себя униженным. В то же время любимцу не хватает уверенности в себе, он не способен самостоятельно принимать решения, становится эмоционально зависимым.

Кроме того, между братьями или сестрами возникает своеобразное соперничество. При этом родители не уделяют достаточно внимания другому ребенку, не могут контролировать его эмоциональные реакции.



Любимый ребенок в семье / Фото Gulf News

Рассматривая случаи, когда родители отдают предпочтение кому-то из детей, нужно учитывать такие факторы, как возраст, их старшинство, особенности характера и даже пол. Все это определяет поведение родителей в отношении детей.

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Осознавая разницу между предпочтением кому-то из детей и индивидуальным отношением к каждому ребенку, родители смогут легче справиться с этой проблемой.