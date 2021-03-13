У Раді хочуть збільшити матеріальну допомогу при народженні першої дитини
Глава профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев запропонував збільшити розмір матеріальної допомоги при народженні першої дитини. Він аргументував це тим, що розмір допомоги з 2014 року впав у доларовому еквіваленті у рази.
Джерело:фейсбук Данила Гетманцева
Нардеп зазначив, що з 2021 року державний бюджет отримав на 1 мільярд гривень акцизного податку більше завдяки діям податкової та фіскальної служб, які продовжують боротьбу з ринком фальсифікату.
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Він зауважив, що це дозволить наповнити бюджет країни більш ніж на 10 мільярдів гривень щорічно.
Цих коштів вистачить на найважливіше питання – збільшення допомоги при народженні дитини. Так, народжуваність в Україні з кожним роком зменшується на 5%. Це пов'язано з багатьма негативними чинниками. Однак, одним із найбільш ключових показників впливу на тенденцію народжуваності є виплата допомоги при народженні дитини,
– вважає Гетманцев.
Він звернув увагу, що з 2014 року не змінювалася сума виплат батькам за народження першої дитини. У національній валюті вона становить 41 280 гривень, однак у доларовому еквіваленті ця сума знизилася з 2 612 до 1 490 доларів.
Гетманцев запропонував почати процес з встановлення таких сум виплат:
- 50 тисяч гривень – при народженні першої дитини,
- 100 тисяч гривень – при народженні другої дитини,
- 150 тисяч гривень – при народженні третьої й кожної наступної дитини.
При таких розмірах матеріальної допомоги до відповідного фонду необхідно щорічно вкладати 11,5 млрд гривень, які, за словами Гетманцева, будуть надходити шляхом процесу виводу ринку алкоголю з тіні. Він також додав, що має намір подати дану законодавчу ініціативу в проєкт державного бюджету на 2022 рік.
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