Глава профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев запропонував збільшити розмір матеріальної допомоги при народженні першої дитини. Він аргументував це тим, що розмір допомоги з 2014 року впав у доларовому еквіваленті у рази.

Нардеп зазначив, що з 2021 року державний бюджет отримав на 1 мільярд гривень акцизного податку більше завдяки діям податкової та фіскальної служб, які продовжують боротьбу з ринком фальсифікату.

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Він зауважив, що це дозволить наповнити бюджет країни більш ніж на 10 мільярдів гривень щорічно.

Цих коштів вистачить на найважливіше питання – збільшення допомоги при народженні дитини. Так, народжуваність в Україні з кожним роком зменшується на 5%. Це пов'язано з багатьма негативними чинниками. Однак, одним із найбільш ключових показників впливу на тенденцію народжуваності є виплата допомоги при народженні дитини,

– вважає Гетманцев.

Він звернув увагу, що з 2014 року не змінювалася сума виплат батькам за народження першої дитини. У національній валюті вона становить 41 280 гривень, однак у доларовому еквіваленті ця сума знизилася з 2 612 до 1 490 доларів.

Гетманцев запропонував почати процес з встановлення таких сум виплат:

50 тисяч гривень – при народженні першої дитини,

100 тисяч гривень – при народженні другої дитини,

150 тисяч гривень – при народженні третьої й кожної наступної дитини.

При таких розмірах матеріальної допомоги до відповідного фонду необхідно щорічно вкладати 11,5 млрд гривень, які, за словами Гетманцева, будуть надходити шляхом процесу виводу ринку алкоголю з тіні. Він також додав, що має намір подати дану законодавчу ініціативу в проєкт державного бюджету на 2022 рік.