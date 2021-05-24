5 небезпечних речей, які варто дозволити робити дітям

Ґевер Таллі – інженер-програміст та засновник школи для дітей "Tinkering School". Він у гумористичному стилі розвінчує класичні міфи про безпеку дітей.

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Крім цього, Таллі вважає, що найефективніший спосіб забезпечити дітям безпеку – це дати їм спробувати "присмак" небезпеки.



Не намагайтеся виростити щасливих дітей

Письменниця Дженніфер Сеніор вважає, що батьки можуть помилятися, коли намагаються зробити дітей щасливими. На її думку, краще виростити їх моральними і сподіватися, що вони знайдуть щастя в добрих вчинках та в любові. Від такого підходу і дітям, і батькам буде більше користі.



Як без гіперопіки виростити успішну дитину

Колишній декан в Стенфорді Джулія Літкотт-Хеймс зробила висновок після спілкування зі студентами. За її словами, надмірна опіка не допомагає дитині, а відмінні оцінки – не показник успішності.

У своїй лекції вона розповідає, чому шкідливо програмувати життя дитини та які якості треба розвивати в дитинстві, щоб це дійсно допомогло у майбутньому. Головна ідея: перш за все батьки повинні оточити дітей безумовною любов'ю.



Не забувайте, що дрібниці також важливі

Журналіст Хелен Пірсон вважає, що на дітей позитивно впливають прості повсякденні заняття разом з батьками. Вона зазначила, що важливо розмовляти з дитиною та слухати її, реагувати з теплотою, вчити з нею літери та цифри, ходите разом на прогулянки.

Крім цього, дуже важливо щодня читати дитині. Згідно з дослідженнями, це позитивно впливає на майбутнє малюка.



Чого дорослі можуть навчитися у дітей

Адора Світак ще сама дитина, проте дівчинка дуже обдарована. Вона вважає, що не тільки дорослі повинні вчити чогось дітей, а й навпаки: діти повинні вчити своїх батьків, а учні – вчителів.

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Вона вважає, що світу потрібне дитяче мислення – сміливі ідеї, креативність і оптимізм. Саме ці якості здатні зруйнувати багато бар'єрів та привести до мети. Саме тому Адора вважає, що дорослим не можна недооцінювати дитячі бажання і прагнення.