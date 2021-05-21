Стрибнула у річку, щоб врятувати собаку: дівчина розповіла історію найгіршого побачення

Британка Ліззі Джонсон розповіла історію свого найгіршого побачення. З хлопцем дівчина познайомилася у додатку Tinder та погодилася на зустріч, не знаючи, що на неї чекає.

Побачення Ліззі з новим знайомим відбувалося уздовж річки, куди хлопець прийшов зі своїм собакою. Спочатку все відбувалося досить стандартно, проте в якийсь момент домашній улюбленець несподівано стрибнув у воду й виявилося, що до того "собака ніколи не бачила води".

Цікаво У день весілля наречена одягла костюм динозавра: відео реакції нареченого

Дівчина пригадала, що хлопець почав магати руками та кричати на свого пса, поки той борсався у річці. Дівчині довелося самій стрибнути у воду, що доходила їй до пояса, та спробувати витягнути собаку на берег. У цей час господар тільки робив недоречні коментарі про те, як дівчині правильніше її схопити.

Ліззі таки вдалося врятувати тварину, проте вона одразу попросила хлопця відвезти її додому. Всю дорогу вони їхали в незручній тиші. Опинившись у квартирі, дівчина записала відео про те, як виглядає її одяг після "найгіршого побачення".

Важливо 24 роки разом та мрії про весілля: чоловік організував та оплатив безхатькам церемонію – фото

Британка зазначила, що хлопець написав їй через 2 години після зустрічі та запитав, чи все добре. Проте Ліззі була "занадто травмована", щоб відповідати. Друзі британки досі сміються, стверджуючи, що тільки вона могла потрапити в подібну ситуацію.

Дивіться відео: як Ліззі виглядала після побачення