Стосунки на відстані: правила поведінки, які допоможуть не втратити міцний зв'язок

Джерело:WOMO
Спочатку стосунки на відстані здаються романтичними. Ви проводити разом час у різних містах та країнах. Проте з часом з'являється все більше проблем й акцент переходить на негативні моменти стосунків.
Після певного проміжку часу у закоханих з'являється відчуття, що 2 – 3 дні на зустріч – це надзвичайно мало. Адже хочеться, аби партнер постійно був поруч.
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Крім цього, втомлюєшся від постійного відчуття очікування, дратує Skype і месенджери. Всі ці смайлики й "поцілунки" в повідомленнях не передають того, що хочеш сказати.
Усі ці важкі моменти закоханій парі потрібно проговорити, пережили, перестраждали. Після цього є шанс бачити й позитивні моменти стосунків на відстані.
Терпіння і спокій – невід'ємна частина стосунків на відстані. Цю ситуацію просто потрібно прийняти такою, яка вона є. Закохані живуть на відстані у тисячі кілометрів одне від одного, прагнучи до однієї єдиної мрії.
Варто навчитися підтримувати одне одного на відстані. Закохані вже по голосу вчаться розуміти, коли важко, коли втома.
Лови момент. Потрібно розуміти, коли закохані разом, то ніщо не має відволікати одне від одного. Це почуття схоже до жадоби, коли шалено хотів пити, і ось нарешті добрався до величезного оазису.
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Ніколи не починайте стосунки з людиною, якщо не довіряєте їй на 200%. Це неможливо. Інакше ви будете мучити одне одного постійним поганим настроєм, ревнощами, підозрами. Без довіри будь-які відносини – біль, а на відстані тим більше.