"Снігові янголи" із солі та цукру: як 3-річні близнюки допомогли мамі з прибиранням – відео

Мама 3-річних близнюків Міли-Роуз і Кайсона поділилася відеозаписом зі своїми дітьми. На ньому малюки вирішили погратися у "снігових янголів", використовуючи для цього висипані мішки солі та цукру.

Кім МакКейб повідомила, що після прибирання кухні та вітальні, вона відійшла на 5 хвилин до туалету. Коли жінка повернулася, то все навколо вже було у цукрі та солі.

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"Напевно, мене не було всього 5 хвилин, проте вони були підозріло тихими. Тому я вирішила піти й перевірити їх. Коли я побачила підлогу, я була шокована. Я не могла в це повірити й спочатку навіть не знала, що це таке", –розповіла Кім МакКейб

Я щойно кілька годин прибирала нижній поверх, тому мені захотілося плакати,

– пригадала Кім МакКейб.

Проте коли діти почали лягати на підлогу, щоб показати мамі "снігових ангелів", вона не змогла стримати сміх.

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Кім витратила на прибирання ще 45 хвилин, а потім помила дітей. "Вони були покриті сіллю та цукром з ніг до голови. Проте мені було дуже смішно, щоб сердитися", – додала Кім МакКейб.

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