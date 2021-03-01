Що не можна робити у процесі виховання дитини: 5 важливих заборон

Джерело:Child develop
Для дитини дисципліна дуже важлива, адже вчить контролювати її дії та думки. Проте зайве зосередження не дасть бажаних результатів. Натомість може спричинити небезпечну поведінку. Що не варто робити у процесі виховання – читайте у матеріалі.
Батьки часто плутають заходи, які покликані дисциплінувати дитину, із покаранням. Така риса характерна для консервативних сімей. Вони не розуміють, що дисциплінування й покарання відрізняються одне від одного та ведуть до різних результатів.
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Покарання може бути і словесним, і фізичним. Воно змушує людину страждати за вчинені нею помилки. А дисципліна забезпечує контроль і встановлює для дитини певні правила життя, які обов'язкові до виконання, що сприяє правильному розвитку особистості дитини.
Батьки і діти / Фото Her View From Home
Діти можуть не розуміти указівок батьків, поки не відчують страху. Аби його викликати, батьки часто використовують, як їм здається, виправдану брехню. Наприклад: "Якщо ти не будеш слухатися, поліція забере тебе у в'язницю".
Ці погрози є абсолютно нереальні, проте для дитини занадто велика залежність від такої брехні здатна призвести до негативних наслідків. Це може бути, як поява низької самооцінки, так і антисоціальна поведінка.
Часто батьки приділяють занадто велику увагу до негативної поведінки дитини. Завдяки їй діти намагаються привернути увагу дорослих, наприклад, коли кричать або ламають іграшки.
Виховання дітей / Фото The Crossing
Якщо тато чи мама звертають на це увагу, малюки ще частіше починають вдаватися до таких дій. Усе це має негативний вплив на виховання дитини.
У батьків часто виникають розбіжності з приводу того, як виховувати дитину. Малюк може посуватися розгублено, якщо мама з татом сперечаються в його присутності. Також доходить висновку, що не обов'язково дотримуватися дисципліни, якщо батьки самі її не дотримуються.
Якщо у батьків є певні розбіжності, то не варто озвучувати їх у присутності дитини. Дозвольте їй думати, що обоє дорослих дотримуються єдиної думки щодо виховання.
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Переконайтеся, що ви вживаєте всіх необхідних заходів своєчасно. Ви не зможете повернути час назад, аби розв'язати проблеми дитини з дисципліною. Малюк повинен зрозуміти, що він зробив неправильно і як йому виправити ситуацію. Батьки повинні серйозно поставитися до питання дисципліни у вихованні дитини та своєчасно вживати всіх необхідних заходів.