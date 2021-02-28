Не керувати, а виховувати: чому батькам варто припинити боротьбу за владу над дитиною
Батьки повсякчас намагаються вести боротьбу проти дитини, вимагають від неї підпорядкування правилам "правильної" поведінки. Така позиція не робить нікого в сім'ї щасливим.
Джерело:4mamas
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Правила, які батьки обговорюють з дитиною та яких вона має дотримувати, – називається вихованням. Це стосується всіх сфер, починаючи від роботи, закінчуючи емоційним інтелектом.
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Тим часом батьки також мають дотримувати власних зобов'язань, а саме створювати сприятливу емоційну атмосферу вдома, терпляче ставитися до гніву та розпачу дитини.
Зобов'язання батьків / Фото Amarujala
Дитина має право на те, щоб відчувати негативні емоції, не погоджуватися з батьками, інколи занадто бурхливо виражати свої почуття. Не очікуйте занадто багато від маленької особистості. Перебувайте поруч, допомагайте їй вчитися розуміти себе та вибудовувати стосунки з цим світом.
Базові принципи виховання
Батькам потрібно вивчити внутрішній світ власної дитини, її темперамент та емоційні потреби. Це допоможе налагодити здорові та довірливі стосунки з дитиною.
Усі ми різні. Про кожного з нас можна сказати: "У неї чи нього складний характер". Проте батькам варто навчитися розуміти свого малюка та приймайте його таким, який він є.
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