Що не можна робити під час зустрічі з батьками коханої людини: важливі заборони

Джерело:HuffPost
Перша зустріч із рідними партнера може бути лякаючою. Якщо проявите будь-яку з поганих форм поведінки, ризикуєте, що батьки поставлять емоційний бар'єр та ускладнять продовження стосунків. Що не потрібно робити – читайте у матеріалі.
"Хоч публічні прояви прихильності можуть бути чудовою річчю, проте для цього потрібний відповідний час і місце. Це не означає, що ви повинні бути холодними та віддаленими, проте це означає, що вам потрібно розуміти перед ким ви перебуваєте", – повідомив психолог Джеймі Голдстейн.
Цікаво Де межа між коханням та дружбою: спільні та відмінні риси почуттів
Він зазначив, що у присутності батьків краще обмежитися триманням за руки з партнером чи легкими дотиками.
Погана ідея вживати алкоголь на подібній зустрічі. "Ви можете справити на батьків хибне враження. Наприклад, що ви не маєте самовладання та приймаєте погані рішення", – запевнив Денні Гібсон.
Така зустріч вимагає повної присутності, ясності розуму та справжності, а це буде неможливо, якщо людина сп'яніє.
Знати міру з алкоголем / Фото CafeMom
"Якщо ви та ваш партнер маєте однакові погляди, не припускайте, що їх мають і батьки. Навіть якщо точно знаєте, що ваші переконання відповідають думкам коханого чи коханої, деякі люди все одно вважають, що такі теми – це поганий смак. Краще познайомитися з ними ближче, перш ніж розмовляти на ці теми", – розповів психолог Джина Делука.
"Уникайте розмов телефоном, обміну текстовими повідомленнями, перевірки електронної пошти чи перегляду соціальних мереж. Батьки вашого партнера можуть подумати, що ви не зацікавлені в знайомстві", – зазначив психолог та секс-терапевт Джанет Бріто.
Психолог Саманта Родман радить приходити на такі зустрічі максимально відкритими, не очікуючи, що батьки вашого партнера будуть такими, як ваші власні.
Не сидіть в очікуванні обіду, а запропонуйте, наприклад, щось почистити чи помити. "В іншому випадку батьки можуть вважати, що ви не є командним гравцем", – додав Джанет Бріто.
"Сказати батькам вашого партнера, що вони мають гарний дім, це одне, але запитати їх скільки він коштував – зовсім інше", – пояснив терапевт Курт Сміт.
Розпитувати про гроші вважається непристойним і може сприйматися як грубощі. Після того, як встановите зв'язок, люди можуть розповісти, скільки що у них коштує. Проте зустрічаючи когось вперше, краще забути про фінансові питання.
"Не приходьте в улюбленій "піжамі", наче ви щойно встали з ліжка. Ваш одяг покаже батькам, що ви несерйозно ставитесь до зустрічі з ними та не дбаєте про вашу зовнішність", – пояснив Джанет Бріто.
Зустріч з батьками / Фото Getty Images
“Хоча батьки вашого партнера, мабуть, дуже зацікавлені в тому, щоб познайомитися, вони також не хочуть витрачати весь час на прослуховування історій всього вашого життя. Спробуйте знайти баланс у розмові. Поставте їм запитання, щоб продемонструвати інтерес до знайомства", – пояснила Джина Делука.
Важливо Поширеніші фрази аб'юзера у стосунках: 10 ознак, на які потрібно звернути увагу
"Зустріч з батьками може вас перелякати, але не дозволяйте страху змусити вас мовчати. Спробуйте ставитися до них, як і до інших людей, яких ви поважаєте. Будьте ввічливими й підтримуйте бесіду", – порадила психотерапевтка Тіна Тессіна.