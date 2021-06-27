• Політика, віра та гострі теми

Обговорюючи ці теми, є ризик, що погляди людей не співпадуть. Пошук компромісної позиції краще починати тоді, коли знайомство більш тривале, а також вже є взаємний інтерес.

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• Фінансове становище

Гроші, фінансові проблеми, борги – невдалі теми для розмови на першому побаченні. По-перше, люди ще недостатньо добре одне одного знають, тому небезпечно розповідати про своє фінансове становище. По-друге, не розкриваючи одразу правду, можна позбутися "мисливців за чужими багатствами".

• Хвороби, життєві труднощі

Якщо з хворобами все більш-менш зрозуміло, адже про них повинен знати тільки ваш лікар. Одразу говорити про життєві труднощі не варто, аби не створити враження скиглія. Якщо дійсно перебуваєте в скрутному становищі і потрібна порада, попросіть друзів чи рідних. Чужа людина, з якою було тільки одне побачення, мало чим допоможе. Навіть якщо терпляче вислухає.



Перше побачення / Фото Mantelligence

• Колишні

Це, напевно, найбільш невдала тема для розмови. Візаві може здатися, що ви порівнюєте його (її) з колишнім партнером. Або поки не готові відпустити цю людину та йти у нові стосунки. Якщо вже раптом згадали колишніх, то найгірше буде, коли почнете їх засуджувати чи ображати. Це відштовхує буквально з перших слів.

• Теми, які вам самим нецікаві

Трапляються ситуації, коли в спробі створити враження, люди болісно вигадують теми для розмови. Хоч вони їм нецікаві. Краще заздалегідь продумати, про що говорити на першому побаченні, щоб бесіда захопила обох людей.

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• Секрети

Відвертість з незнайомцями – варіант для дуже сміливих людей. Навіть якщо це ваша перша і остання зустріч, не варто на ній розкриватися повністю та повідомляти якісь особисті дані. Пам'ятайте, що люди можуть скористатися цією інформацією.