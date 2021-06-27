• Политика, вера и острые темы

Обсуждая эти темы, есть риск, что взгляды людей не совпадут. Поиск компромиссной позиции лучше начинать тогда, когда знакомство более длительное, а также уже есть взаимный интерес.

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• Финансовое положение

Деньги, финансовые проблемы, долги – неудачные темы для разговора на первом свидании. Во-первых, люди еще недостаточно хорошо друг друга знают, поэтому опасно рассказывать о своем финансовом положении. Во-вторых, не раскрывая сразу правду, можно избавиться от "охотников за чужими богатствами".

• Болезни, жизненные трудности

Если с болезнями все более или менее понятно, ведь о них должен знать только ваш врач. Сразу говорить о жизненных трудностях не стоит, чтобы не создать впечатление нытика. Если действительно находитесь в затруднительном положении и нужен совет, попросите друзей или родных. Чужой человек, с которым было только одно свидание, мало чем поможет. Даже если терпеливо выслушает.



Первое свидание / Фото Mantelligence

• Бывшие

Это, наверное, самая неудачная тема для разговора. Визави может показаться, что вы сравниваете его (ее) с бывшим партнером. Или пока не готовы отпустить этого человека и идти в новые отношения. Если вдруг вспомнили бывших, то наихудшым будет, когда начнете их осуждать или обижать. Это отталкивает буквально с первых слов.

• Сообщения, которые вам самим неинтересны

Бывают ситуации, когда в попытке создать впечатление, люди болезненно придумывают темы для разговора. Хотя они им неинтересны. Лучше заранее продумать, о чем говорить на первом свидании, чтобы беседа восхитила обоих людей.

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• Секреты

Откровенность с незнакомцами – вариант для очень смелых людей. Даже если это ваша первая и последняя встреча, не стоит на ней раскрываться полностью и сообщать какие-то личные данные. Помните, что люди могут воспользоваться этой информацией.