Проте є й такі люди, яким відчуття ревнощів зовсім не властиво. Їх кількість – приблизно 5% на планеті. Таким людям також не варто особливо радіти, адже психологи розглядають цю категорію як крайність.

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Їх поведінка свідчить про емоційний холод і нездатність до глибоких почуттів. Інша крайність – жорстока ревність, що симптомами схожа на психоз.

Типи людей, які ревнують

Контролери

"Перший тип – це ті люди, які все контролюють. Чому частіше ревнують жінки? Тому що вони найчастіше люблять контролювати: ти поїв, ти одягнув, ти переодягнувся?", – розповіла Анна Михайленко.



Ревнощі / Фото iStockphoto

З когнітивним спотворенням мозку

За словами психолога, це можливість мозку додумувати, домислювати та домальовувати. Наприклад, ви пішли на вечірку, де з кимось зустрілися, познайомилися і, звичайно, далі вже ваш мозок домалював якусь картинку.

Оцінювачі

Це ті люди, які живуть оцінками. Вони засуджують, як інших, так і себе, порівнюють інших з собою. Після цього мимоволі народжуються думки, що партнер може знайти собі когось іншого: молодшого, розумнішого, перспективнішого.

Розчиняються в партнері

Такі партнери відмовляються від власних інтересів, друзів і особистого простору. Проте люди з дорослішою та міцнішою любов'ю менше схильні до дрібних ревнощів у стосунках.

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"Чим нижче взаємини, тим більше їм потрібні дрібні ревнощі, щоб тримати себе в тонусі. Скажімо, якщо думати, що при вашому партнерові помічають – ви ще нічого, адже він залишається з вами. Це вирощування вашого его. На базі такого рівня стосунків думати про досконале кохання не доводиться", – розповіла психолог.