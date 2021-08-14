Шахраї забрали останні заощадження літньої пари: які неочікувані дії поліції допомогли сім'ї

Літнє подружжя Пет через шахраїв позбулися усіх своїх відкладених заощаджень. Яким незвичайним чином поліція допомогла сім'ї – читайте у матеріалі.

Відомо, що подружжя найняло підрядників для ремонту даху. Після виконання робіт пенсіонери заплатили їм за роботу 33 тисячі доларів.

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Відразу перевірити якість виконання вони не могли, адже дідусеві та бабусі це було не під силу. Тільки з часом вони дізналися, що потрапили на шахраїв, адже ніякого ремонту не було. Бригада просто прикрила пошкоджені частини даху толем, взяла гроші та втекла.

– покрівельний матеріал, виготовлений з товстого картону, просоченого кам'яновугільним дьогтем.

Коли пенсіонери подали заяву до поліції, там вирішили допомогти подружжю не тільки знайти шахраїв. Офіцери, які розумілися в будівництві, об'єдналися з кількома мешканцями району, аби полагодити дах родині Пет.

Дізнавшись про те, що співробітники поліції безкоштовно роблять ремонт літній парі, місцевий будівельний магазин пожертвував сім'ї матеріали, інструменти та всю необхідну фурнітуру. Керував проєктом один із сусідів, який займався цією справою професійно.

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Крім того, у поліції розпочалися активні пошуки злочинців, сподіваючись повернути родині гроші. Самі пенсіонери дуже вдячні усім за допомогу, адже на нову бригаду у них би не вистачило коштів.

Дивіться відео: як люди допомагали родині Пет