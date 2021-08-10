Вже майже 50 років брати, сестри, діти, батьки, бабусі та дідусі пересилають між собою листівки. Вони вже можуть бути забруднені чаєм, замальовані малюнками, але наповнені добрими словами рідних.

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Традицію родичів підтримує й Джон, якому нещодавно прийшла стара листівка з коалою і свіжим написом від сестри Серени. Крім того, на ній були численні побажання від родичів 50-річної давності.



Підписи родичів у листівці / Фото The Epoch Times

"Це архів нашої сімейної історії. Вражає, що всі наші родичі підтримують цю традицію", – прокоментував Джон.



Джон з сімейною листівкою / Фото The Epoch Times

Чоловік розповів, що іноді деякі листівки на декілька років зникають, але потім знову з'являються. Іноді йому можуть прислати одразу декілька таких привітань, а іншого разу може не бути жодного.

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Щоб листівки прослужили ще довше, родичі Джона приклеюють додаткові розвороти позаду основного, тому листівка вже стає схожою на книгу.