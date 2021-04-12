Секрети щасливих пар: які звички допомагають зберігати стосунки

У стосунках в певний період закоханість закінчується та починається новий рівень відносин. Проте це не означає, що варто відмовлятися від пристрасті та проявів турботи одне до одного. Щасливі пари щодня працюють над тим, щоб зберегти романтику та близькість.

• Лягають спати одночасно

Засинати в один і той же час – не примха, а необхідність. Щасливі пари лягають разом, навіть якщо один з партнерів прокидається набагато пізніше іншого.

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• Знаходять спільні інтереси

Дуже важливо, щоб подобалося проводити час удвох. Танго або самба, приготування суші або стейків, подорожі світом, фітнес-тренування, новий сезон "Гри престолів" – обирайте, чим ви можете займатися разом.

Спільні інтереси / Фото LiveAbout

• Тримаються за руки

Найелементарніший прояв турботи – під час прогулянок триматися за руки. Набагато важливіше бути тут і зараз разом, ніж поодинці розглядати пам'ятки або робити фото, поки партнер плететься десь ззаду.

• Не сваряться через дурниці

Щасливі пари концентрують увагу на позитивних речах, які робить їх партнер. Занепокоєння через дурниці, ниття або постійна критика – не найкращий спосіб завоювати чиєсь серце.

За словами психологів, замість того, щоб почати розв'язувати проблеми, використовуючи критику, краще застосувати позитивний підхід.

• Ненавидять буденність

Стосунки не повинні стати повсякденними. Приймайте спонтанні рішення, дивуйте одне одного, влаштовуйте веселі сюрпризи, знаходьте методи як урізноманітнити спільний час.

Ненавидять буденність / Фото Wander-Lust

• Вимикають телефон

Присвятіть 100% вашої уваги партнеру. Поставте на паузу Інстаграм, Фейсбук. Вони можуть почекати.

• Вміють вибачатися

Процідити крізь зуби неохоче вибачення або кинути в обличчя гучне: "Ну, пробач" – метод спровокувати ще одну сварку. Навчіться щиро і від душі просити вибачення. Для цього буде достатньо продовжити своє вибачення словами: "Я шкодую, тому що...". Не бійтеся ділитися щирими емоціями та обов'язково розкажіть, що в майбутньому постараєтеся уникнути подібної ситуації.

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• Підбирають вирази

Намагайтеся уникати таких слів, як "будь-хто", "мені все одно", "який хочеш". Промовляючи їх, ви перекладаєте відповідальність на іншу людину і демонструєте свою незацікавленість. Замість того, щоб відмахуватися, просто поділіться думкою.