Часто, бажаючи дитині тільки найкращого, батьки вибудовують межі, які насправді шкодять малюку. Такі заборони можуть призвести до розвитку комплексів та навіть загрозі безпеки.

Джерело: 4mamas

► Секрети від батьків

Якщо дитина матиме секрети від батьків, то це зовсім ніяк не вплине на рівень довіри до дорослих. Не варто тиснути на маля, якщо його щось турбує.

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Замість цього краще запитати: "Я бачу, що ти сумуєш. Що сталося?". Якщо одразу дитина не захоче розповідати, дайте їй на це час й вона обов'язково все пояснить.

► Говорити дорослим "ні"

Дитина повинна мати особисту думку та можливість приймати рішення. Змушувати дитину постійно погоджуватися з усім – неправильно. "Зручна" дитина — це та, яка не вчиться бути самостійною. Ця заборона ще й може загрожувати безпеці. Саме тому говорити "ні" це важлива річ.



Говорити "ні" / Фото Raising Children Network​

► Мати уявного друга

Приблизно 40 % малюків мають уявних друзів. До цього не потрібно ставитися критично, а краще сприймати з гумором. Якщо у дитини відсутні проблеми зі спілкуванням з реальними приятелями, то потреба в уявному другові незабаром минеться.

► Псувати речі

Це погана звичка, проте батьки після відчитування дитини за зламану іграшку одразу ж купують нову на зміну. Навчіть відповідати за свої дії. Щось зіпсував? Накопичуй сам на нову річ.

► Скупитися

Більшість батьків змушують дитину ділитися власними іграшками, попри бажання самого маляти. Бути трохи жадібним — нормально. Не мати бажання віддавати улюблену річ — нормально. Навчіть правильно відмовляти: "Пробач, зараз я хочу погратися цією іграшкою". Або навчіть взаємного обміну, де всі отримають бажане.



Скупитися / Фото HelpGuide​

► Гніватися

Відчувати негативні емоції — цілком природно. Не забороняйте дитині виражати їх. Інша справа, навчити дитину володіти своїми почуттями, спрямовуючи їх у потрібне русло.

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Не забороняйте те, завдяки чому формується особистість дитини. Кожна заборона містить у собі важливі навички. Важливо допомогти дитині їх розкрити та розвинути.