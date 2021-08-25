Знает только имя: моряк ищет девушку, с которой познакомился более 40 лет назад

Бывший служащий ВМС США Эдвард Мартин более 40 лет назад познакомился с британкой Катриной Джарвис. Молодые люди провели вместе 12 часов, однако мужчина в свои 64 года до сих пор не может забыть девушки.

Как произошло знакомство

Когда Эдварду Мартино было 22 года, он познакомился с работницей завода Катриной Джарвис в закрытом ночном клубе "Ромео и Джульетта", расположенного в портовом городе Йоркшира.

Интересно Влюбленные сделали свадьбу на кладбище: что повлияло на их решение

Молодые люди много развлекались, танцевали и общались. Впоследствии Эдвард провел Катрин домой, и девушка предложила ему встретиться еще раз.

На следующий вечер Эдвард пришел к Катрине домой. Они говорили, смотрели телевизор, держались за руки. В определенный момент девушка уснула.

Единственный снимок Эдвард и Катрин / Фото HullLive WS

Однако Эдвард должен был разбудить Катрин и попрощаться, ведь его корабль отправлялся на следующее утро.

Мужчина даже не знал возраста девушки, только ее имя и место работы. Кроме того, жалел из-за того, что не спросил домашнего адреса, чтобы иметь возможность ей писать ей письма.

Эдвард Мартино / Фото HullLive WS

Эдвард женился через 2 года после знакомства с Катриной, однако через 8 лет развелся, назвав это "катастрофой".

Поиски Катрин

В 64 года Эдвард решил попробовать найти Катрин. Бывший моряк обратился к пользователям в фейсбук и оставил сообщение на официальной странице города, где они встретились. В сообщении он отметил, что ищет девушку, воспоминания о которой живут в его сердце уже 40 лет.

Сообщение мужчины сразу же привлекло внимание людей, которые начали оставлять комментарии.

Важно Более 23 лет муж ухаживает за прической жены: зачем отец учил этому сына

Теперь Эдвард надеется, что активное распространение сообщения поможет отыскать Катрину. По словам мужчины, он хочет только увидеть девушку. Если она счастлива, Эдвард не хочет разрушать ее жизни.

"Если она замужем и имеет детей и внуков, я рад за нее. Я надеюсь, что она знает, — время, которое мы проводили вместе, было для меня очень особенным", — добавил Эдвард.