Як відбулося знайомство

Коли Едварду Мартіно було 22 роки, він познайомився з робітницею заводу Катріною Джарвіс у закритому нічному клубі "Ромео і Джульєтта", що був розташований в портовому місті Йоркшира.

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Молоді люди багато розважалися, танцювали та спілкувалися. Згодом Едвард провів Катрін додому й дівчина запропонувала йому зустрітися ще раз.

Наступного вечора Едвард прийшов до Катріни додому. Вони говорили, дивилися телевізор, трималися за руки. В певний момент дівчина заснула.



Єдиний знімок Едвард та Катрін / Фото HullLive WS

Проте Едвард повинен був розбудити Катрін та попрощатися, адже його корабель відправлявся наступного ранку.

Чоловік навіть не знав віку дівчини, тільки її ім'я та місце роботи. Крім того, шкодував через те, що не спитав домашньої адреси, аби мати змогу їй писати їй листи.



Едвард Мартіно / Фото HullLive WS

Едвард одружився через 2 роки після знайомства з Катріною, проте через 8 років розлучився, назвавши це "катастрофою".

Розшуки Катрін

У 64 роки Едвард вирішив спробувати знайти Катрін. Колишній моряк звернувся до користувачів у фейсбук та залишив допис на офіційній сторінці міста, де вони зустрілися. У повідомленні він зазначив, що шукає дівчину, спогади про яку живуть в його серці вже 40 років.

Допис чоловіка відразу ж привернув увагу людей, які почали залишати коментарі.

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Тепер Едвард сподівається, що активне поширення допису допоможе відшукати Катрину. За словами чоловіка, він хоче лише побачити дівчину. Якщо вона щаслива, Едвард не прагне руйнувати її життя.

"Якщо вона заміжня і має дітей та онуків, я радий за неї. Я сподіваюся, що вона знає, – час, який ми проводили разом, був для мене дуже особливим", – додав Едвард.