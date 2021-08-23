Известно, что на кладбище, который выбрали молодожены, похоронен брат невесты Маделейн – Том. Парень умер еще в 2013 году.

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Девушка заверила, что без его "присутствия" свадьба бы казалась пустой. А так невесте казалось, будто она пригласила Тома на важное для нее событие.

"У нас было простое сельское празднование, которое излучало душевные эмоции, радость и любовь. По прибытии всем нашим гостям предлагали шампанское. А также попросили создать "путь чести", по которому мы прошли к могиле Тома", — вспомнила Маделейн.

Смотрите фото со свадьбы Маделейн и Кори:

Гости вместе с женихом Кори слушали важные для Тома песни, клали ему цветы, вместе ели его любимые блюда, а затем выпустили в небо десятки белых воздушных шариков. Согласно задумке, они символизировали освобождение от скорби и начало новой жизни.

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"Наша свадьба была особенной, потому что проходила на кладбище. Однако все прошло замечательно и празднование не было мрачным. Церемония была очень радостной, и, похоже, гости тоже остались довольны. Они говорили, что наша свадьба – лучшая из тех, что они посещали", — рассказала Маделейн.