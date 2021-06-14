Женщина родила сразу 6 малышей: какие правила и методы помогают ей воспитывать детей

Лорен Перкинс пережила "откровенный шок", когда узнала, что беременна сразу 6 малышами. Как ей удается справляться с хаосом после рождения детей – читайте в материале.

Младенцев привозили из больницы в дом по одному. Это помогло Лорен лучше осознать, что произошло.

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"Шестой и последней привезли Лею, у которой до этого наблюдались определенные проблемы с развитием", – вспомнила Лорен Перкинс.

Чтобы успевать кормить, купать и одевать сразу 6 детей, Лорен пришлось разработать плотный график.

Каждую ночь я готовила бутылки на следующие сутки. Ставила их в холодильник, на каждой писала имя, чтобы все знали, для какого ребенка какая бутылка,

– отметила Перкинс.

Лорен сообщила, что научилась кормить нескольких детей одновременно. Один ребенок лежит на коленях, другой – на подушке рядом, а третему мама придерживает бутылочку ногой.



Кормления детей / Фото Perkins​

Кроме того, у детей были свои особенности и потребности. Поэтому родителям пришлось использовать сразу 4 типа молочной смеси.

Лорен Перкинс убеждена, что без поддержки они с мужем не смогли бы справиться с 6 детьми. Для этого был разработан специальный график "рабочих смен", чтобы эффективно привлечь людей, стремившихся помочь.

Друзья записывались в это расписание и приходили прямо посреди ночи, чтобы кормить детей и стирать их вещи. Без помощи мы бы просто не справились,

– рассказала Лорен Перкинс.

Кроме того, были люди, которые дарили различные вещи: от молочных смесей к одежде и подгузникам.



Помощь друзей / Фото Perkins​

"Мы получили так много пищи, что за год я еще ни разу не приготовила ужин, мы не купили ни одного подгузника. Я могу пересчитать по пальцам упаковки смеси, за которые заплатила сама. Я никогда не оставалась одна во время кормления или вечернего купания", — сообщила Лорен на праздновании года ее детей.

Вместе с тем, как дети повзрослели, изменились и проблемы: "Приучить их всех к горшку – было настоящим кошмаром. В конце концов мы все же справились", – вспомнила мама.



Семья из 6 детьми / Фото Perkins​

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С годами дети становились более самостоятельными. "Все превратилось в своеобразный контролируемый хаос. Здесь всегда шумно, здесь куча людей и разного хлама. Это очень странная система, но все-таки она работает", – отметили родители 6 детей.