Операция через 2 дня после свадьбы: женщина пожертвовала почку бывшей жене своего мужа

Американка стала донором почки для бывшей жены своего мужа. Супруги были разведены более 20 лет, но сохранили хорошие отношения и совместно воспитывали 2 детей.

Дебби Нил-Стрикленд вышла замуж за Джима через 10 лет после первого свидания. Однако уже через 2 дня после свадьбы она была в больнице через бывшую жену своего мужа. Женщине потребовалась срочная трансплантация и Дебби легла на операционный стол, чтобы ей помочь.

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Джим и Майлен расстались более 20 лет назад, однако они хорошо ладили и воспитывали 2 детей. Известно, что 59-летняя Майлен давно страдала от болезни почек. Когда еще в ноябре 2020 года ее госпитализировали, они функционировали только на 8%. Брат женщины хотел стать донором, но он не подошел. Тогда вызвалась помочь новая жена Джима. К этому времени женщины были знакомы, но никогда не были близки.

Дебби когда-то уже пыталась помочь своему брату, который ожидал двойную трансплантацию легких. Тогда она также предложила помощь, однако врачи отказали женщине.

В случае с Майлен, почка подошла и операцию по пересадке назначили через 2 дня после свадьбы Дебби и Джима. Невеста уже хотела отложить празднование, но друзья уговорили этого не делать, потому что влюбленые и так долго откладывали бракосочетания.



Дебби и Малейн с Джимом / Фото AP Photo

Операция прошла успешно и женщины сразу начали расспрашивать о состоянии друг друга, как только пришли в сознание. "Мне нужно ее увидеть". Это было первое, что вышло из моих уст", – вспомнила Майлан.



Доноры почки / Фото AP Photo

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Теперь женщины называют себя почечными сестрами. "Это история о главном в мире – о семье. Нам всем нужно держаться вместе. Она спасла мне жизнь", – отметила Майлен.