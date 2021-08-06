Жених прыгнул в воду во время свадебной фотосессии, чтобы спасти ребенка: фото

Свадебная фотосессия Клейтона и Бриттани Кук превратилась в спасательную миссию. Ведь жених прыгнул в воду, чтобы спасти маленького мальчика.

Клейтон и Бриттани позировали для фотографа на мосту в парке после того, как состоялась церемония росписи. Вдруг жених заметил, что кто-то упал в воду.

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Это был маленький мальчик, который играл с друзьями. Кто-то из детей случайно столкнул его в воду. Недолго думая, Клейтон бросился спасать мальчика.

Его лицо было под водой, он пытался выбраться, но не мог. К счастью, он оказался маленьким и легким. Честно говоря, я просто схватил его,

– вспомнил Клейтон.

С мальчиком было все хорошо, но ребенок очень испугался. Он не произнес ни слова, когда оказался на берегу. К нему сразу подбежал старший брат и забрал с собой.

Свадебный фотограф Даррен Хетт успел сделать несколько кадров, которые опубликовал на своей странице в Фейсбук.

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"Это похвальное дело. Он очень быстро отреагировал. Пока я понял, что происходит, он уже спас мальчика", — прокомментировал фотограф.