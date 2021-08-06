Клейтон та Бріттані позували для фотографа на мосту в парку після того, як відбулася церемонія розпису. Раптом наречений помітив, що хтось впав у воду.

Цікаво Я не дам тобі померти, – вагітна жінка врятувала 4 дівчат, які ледь не потонули через шторм

Це був маленький хлопчик, який грав з друзями. Хтось з дітей випадково зіштовхнув його у воду. Недовго думаючи, Клейтон кинувся рятувати хлопчика.

Його обличчя було під водою, він намагався вибратися, але не міг. На щастя, він виявився маленьким і легким. Чесно кажучи, я просто схопив його,

– пригадав Клейтон.

З хлопчиком було все добре, проте дитина дуже злякалася. Він не вимовив жодного слова, коли опинився на березі. До нього одразу підбіг старший брат та забрав із собою.

Весільний фотограф Даррен Хетт встиг зробити декілька кадрів, які опублікував на своїй сторінці у фейсбук.

Читайте також Син нареченого розплакався, побачивши майбутню дружину батька у весільній сукні: зворушливі фото

"Це було похвальною справою. Він надзвичайно швидко відреагував. Поки я зрозумів, що відбувається, він уже врятував хлопчика", – прокоментував фотограф.