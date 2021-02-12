Отношения могут ухудшиться не только из-за постоянных ссор и скандалов. Какие факторы могут влиять на романтические отношения – читайте в материале.

► Желание все делать вместе

Очень хорошо, когда люди ищут то, что будет их объединять. Однако плохо, когда они действительно стараются все делать вместе: заниматься спортом, ходить на шопинг, читать книги и даже работать.

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Рано или поздно они надоедят друг другу или просто прекратят общаться, потому что не о чем. Кроме этого, возможны и ссоры, которые тоже никто не отменял. Ведь в каждом деле кто-то что-то делает лучше и может указать партнеру на недостатки.

► Надежды, что партнер будет меняться

Не важно чего это касается: внешности, характера, образа жизни, интересов, хобби или привычек. Конечно, если партнер сам готов идти на компромисс – это совсем другое дело. Если же этого не произошло, вряд ли эти изменения вдруг когда состоятся.



Партнер будет меняться / Фото The Couple Connection

► Проблемы с эмоциональностью

Иногда можно и нужно кричать или бить посуду. Однако, если у партнера слишком нестабильная психика, а его настроение меняется слишком часто, вряд ли у тебя хватит нервов долго справляться с такими "приливами" эмоций. Хуже только, если у обоих партнеров есть проблемы в этом плане.



Проблемы с эмоциональностью / Фото Freepik

► Слишком активная социальная жизнь

Проблемы могут возникнуть даже тогда, когда люди постоянно пытаются чем-то заниматься. Такие пары просто не знают, что такое отключить телефоны и провести уикенд вдвоем. Им постоянно нужно куда-то ехать, что-то делать, как-то развлекаться. А это не всегда в плюс для отношений.

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► Различные графики работы

Если девушка работает днем, а парень по ночам, у них в лучшем случае есть несколько утром или вечером, чтобы увидеть друг друга. Никакие выходные или отпуска не помогут восстановить то общение, которого пары потеряли из-за работы.