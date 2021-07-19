У больных анорексией тело теряет округлость, жировой прослойки почти нет, отсутствуют менструации, снижается вес. Это все происходит из-за полного отказ человека от еды.

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Чтобы это предотвратить, важно обращать внимание на питание ребенка. Обычно, девочки стараются не завтракать, пропускают ужин, не питаются в школе.

Если ребенок заявил, что сел на диету, то сразу следует поинтересоваться, на какую именно, и объяснить, что организму подростка это вредно. При этом важно наладить доверительные отношения с подростком, хотя это может быть трудно.



Доверительные отношения с подростком / Фото Getty Images

Нужно объяснить, что диета не сделает фигуру идеальной. Лучше, например, записаться в спортзал. Такие перевоплощения ей непременно понравятся.

Кроме того, родителей могут насторожить постоянные рвотные рефлексы после каждого приема пищи.

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Девочки стремятся к навязанному обществом идеалу женской фигуры. Им кажется, что похудев, они достигнут его, но окажется все наоборот. Поэтому важно, чтобы родители с детства приучали дочь к тому, что человек должен питаться для поддержания жизненной силы, учить ее чувствовать вкус пищи, привлекать к кулинарии.

Еще одной причиной недовольства собой может быть критика со стороны мужского пола. Первым из них – это отец. Для формирования здоровой самооценки девочки отец должен быть не критиком, а поклонником. Он не должен шутить о новой внешность дочери, а наоборот делать комплименты.

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Профилактика анорексии должна начинаться задолго до проявления первых симптомов. Поскольку она является следствием нервного расстройства, поэтому следует устранить все возможные факторы, травмирующие психику ребенка. В частности следует отказаться от принудительного кормления.