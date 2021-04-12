Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон по улучшению условий предоставления роженицам государственной помощи "пакет малыша".

Поддержка семей во время беременности и после рождения ребенка является одной из первоочередных задач государства. Однако на законодательном уровне не был закреплен орган, ответственный за назначение и выплату такой помощи, как "пакет малыша".

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"Закон, который подписал президент, решает этот вопрос, закрепляя полномочия по назначению и выплате такого вида государственной помощи за органами социальной защиты населения по месту жительства родителей (усыновителей, опекуна, попечителя) новорожденного", – отметили на сайте Офиса Президента.

Согласно закону, закрепляется стоимость "пакета малыша" на уровне трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату объявления о проведении конкурентных процедур закупок. Конечная цена определяется в результате закупочного аукциона.

Такие изменения в законодательство позволят проводить закупки товаров для комплектования "пакета малыша" на открытых прозрачных аукционах через электронную систему ProZorro с целью более эффективного использования бюджетных средств,

– сообщили в Офисе Президента.

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"Таким образом, подписанный президентом закон, создаст более благоприятные условия для поддержки женщин во время беременности, после родов и для государственной защиты новорожденных", – добавили в Офисе Президента

Внимание! С 1 июля 2021 родители имеют право выбирать между "пакетом малыша" и денежной компенсацией. Также вводят возможность получить такую помощь в рамках услуги "еМалятко".