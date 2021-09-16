Загадки для детей: топ-100 загадок для всех возрастов
Источник:24 канал
Интересные загадки во все времена увлекали детей и способствовали развитию логического мышления. Особое значение придается загадкам с подвохом, ведь над ними приходится дольше думать. Ответ нельзя вспомнить или просчитать в таких задачах. Эти загадки имеют обычный вопрос и нестандартный ответ. Как правило, такие вопросы с юмором. Они развивают нестандартное мышление и сообразительность.
Чтобы найти правильный ответ, дети задействуют оба полушария: мыслят аналитически и творчески одновременно. Мы собрали для вас 100 интересных загадок, с помощью которых вы проведете время с детьми не только с пользой, но и весело.
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Загадки для самых маленьких
Загадки с ответами для малышей до 3-х лет научат их думать. Они должны быть понятными и простыми, чтобы ребенку по силам было ответить. Иначе он просто утратит интерес к загадкам. Обязательно они должны быть из тех областей знаний, которые малыш усвоил (например, окружающие его предметы, животные, мебель). Вот небольшая подборка таких загадок:
- Всегда находится во рту, а проглотить нельзя. (Язык)
- Цветет на лице и растет от радости. (Улыбка)
- По пять сыновей у 2-х матерей, а имя одно всем. (Пальцы)
- Без него не сказать ничего. (Язык)
- Их не сажают и не сеют – они вырастают сами. (Волосы)
- Кто друг друга догоняет, но обогнать не могут. (Ноги)
- Что всего нужнее за обедом. (Рот)
- Когда касается одна другой, то получается хлопок. (Ладонь)
- Чтоб крутиться веселей, нажимай ее быстрей. (Юла)
- Если тянешь за веревку, ловко едет на колесах. (Машинка)
- Первая твоя игрушка называется... (Погремушка)
- Губки розовые, глазки голубые, а кудри золотые. (Кукла)
- Самый надежный, заботливый и сильный. (Папа)
- Всегда придет на помощь, самая родная и любимая. (Мама)
Загадки для детей 3 – 5 лет
- Что с пола не поднимешь за хвост? (Клубок ниток)
- Кто в мышеловке получит бесплатный сыр? (2-я мышь)
- Четыре ушка, два брюшка. (Подушка)
- Под одной шляпой четыре братца. (Стол)
- Осенью холодной по лесу бродит хмурый и голодный. (Волк)
- Кто возит на себе свой дом? (Улитка или черепаха)
- Во дворе желтые одуванчики клюют зернышки. (Цыплята)
- По свечке бегают белые овечки. (Верба)
- Ее не пугают, а она дрожит. (Осина)
- Кто приходит без кисти и без красок перекрашивать листья на деревьях? (Осень)
- Кто отворяет ворота без ног и рук? (Ветер)
- Имея полный рот зубов, поесть не берет (Расческа)
- В углу стою в ясный день, гулять хожу в ненастный день (Зонтик)
- Идут, идут, но с места не сходят. (Часы)
- Соленые в банке, а зеленые на грядке. (Огурцы)
- Зайчик вышел погулять, а лап у зайца ровно... (Четыре, а не пять)
- Посмотри на птичку ты, ног у птички ровно... (Две, а не три)
- У Оксанки и Иринки трехколесные есть… (велосипеды, а не санки)
- Темная и черная она на юге, а белой бывает на севере. (Ночь)
- Черной кошке пробраться в дом лучше всего... (Когда дверь открыта, а не ночью)
- Под каким кустом сидит зайка во время дождя? (Под мокрым)
Загадки для детей 6 – 8 лет
- Выглядит как жираф, а размером меньше. (Детеныш жирафа)
- Каких нет в речке камней? (Сухих)
- Как тигра в клетку поймать? (Все тигры полосатые, в клетку их не бывает)
- Почему синичка может съесть горсточку зерна, а лошадь не может? (Лошадь она не съест, так как ей столько не надо)
- Кто заставляет все время зайца подождать? (Волк из "Ну, погоди!")
- Что нельзя съесть, но можно приготовить? (Домашнее задание)
- В комнате выключен свет, как в ней отыскать черную кошку? (Включить свет)
- Какого цвета станет зеленый спасательный круг, если его бросить в Черное море? (Мокрым)
- Термометр показывает плюс 20 градусов. А два таких термометра сколько покажут? (+20 градусов)
- Меня зовут Сережа. У моей сестры один только брат. Как зовут брата моей сестры? (Сережа)
- В парке 9 скамеек. Пять покрасили. Сколько стало в парке скамеек? (9)
- Размешивать чай лучше какой рукой? (Размешивать лучше ложечкой)
- У каждой из трех сестер было по брату. Сколько всего было братьев? (Один)
- Вы опередили конькобежца, который был на второй позиции. На каком месте теперь вы? (Обогнав конькобежца, вы заняли его место, т. е. второе)
- Какое колесо не будет крутиться при левом развороте? (Запасное колесо)
- На что больше всего будет похожа половина мандарина? (На вторую половину мандарина)
- Если в час ночи идет снег, можно ли ожидать через 24 часа солнечной погоды? (Нет, так как через 24 часа будет опять ночь)
- По чему летают птицы? (По воздуху)
- Шла бабка в город, встретились ей два старика, у каждого из которых было по одному мешку. В каждом мешке было по щенку. Сколько всего шло в город? (Только бабка, так как старики шли ей навстречу, т. е. из города)
- На новой вешалке висят только куртки, на старой – головные уборы. На какой вешалке висят кроссовки? (Ни на какой)
- Наташа – внучка Светы. Света – соседка Ани. Кем приходится Света Наташе? (Бабушкой)
- Что находится у зайца сзади, а у цапли спереди? (Буква Ц)
- На какой вопрос никогда никто не ответит "да" (Ты спишь?)
- В 10-этажном доме есть лифт. Всего на первом этаже живет 3 человека. От этажа к этажу количество жильцов увеличивается втрое. Какую кнопку в лифте нажимают чаще всего? (1)
- У Юлиной мамы 5 дочерей: Маша, Катя, Нина, Аня. Как зовут пятую дочку? (Юля)
- Что не тонет в воде и не горит в огне? (Лед)
- Что тяжелее – 1 кг железа или 1 кг ваты? (Они одинаковы по весу)
- Какой из месяцев короче всех? (Май, так как состоит из 3 букв)
- Летела стая уток: три в ряд, две впереди, одна посередине, две позади. Сколько всего уток летело? (Три)
- Не опуская вниз, как можно склонять голову? (По падежам)
- Кто сможет удержать слона? (Шахматист)
- Из какого крана нельзя налить воду? (Из строительного)
- Если три кошки ловят трех мышей за 3 минуты, то за сколько минут одна кошка поймает мышь? (3 минуты)
- Собака привязана к пятиметровой веревке, а пробежала 100 метров. Как ей это удалось? (Веревка к чему не была привязана)
- На дереве сидит 5 птиц. Охотник подстрелил одну из них. Сколько на дереве осталось птиц? (Ни одной, так как остальные просто улетели)
Загадки для детей 9 – 10 лет
- У двух трактористов был брат Гена, но у Гены нет братьев. Как это возможно? (Трактористы были женщинами)
- Когда мы говорим "10", а смотрим на цифру "2"? (Тогда, когда смотрим на стрелки часов)
- Когда сутки короче: летом или зимой? (Одинаково)
- Тройка лошадей пробежала 10 километров. А сколько километров пробежала одна лошадь? (10 километров)
- Сколько животных было в ковчеге Моисея? (Ни одного, так как ковчег был у Ноя)
- К реке подошли два человека. На берегу находится лодка, которая выдержит только одного. Однако оба человека смогли добраться на противоположный берег. Как они переправились? (Они находились на разных берегах)
- Вареным выбрасывают, а сырым не едят. Что это такое? (Лавровый лист)
- В каком случае руки могут быть тремя местоимениями? (Когда вы-мы-ты)
- Питер родился 22 февраля. До 25 лет свой день рождения он отмечал зимой, а затем – летом. Как это возможно? (Он переехал жить в южное полушарие)
- Возможно ли поставить веревку вертикально? (Да, если ее намочить и заморозить)
- Когда часы бьют 14 раз, что это за время? (Нужно чинить часы, так как максимально они могут бить 12 раз)
- Почему зимой птицы летят на юг? (Они не могут пойти туда пешком)
- У 32 воинов один командир (Зубы и язык)
- Почему ложится корова? (Потому, что садиться не умеет)
- От чего плавает гусь? (От берега)
- Кто говорит на всех языках? (Эхо)
- Где находятся леса без деревьев, океаны без воды, города без домов (На карте)
- На голое тело, какое украшение не оденешь? (Брошь)
- У медведя – ни одной, у человека – одна, а у сороки – 2. (Буква "О")
- Кто сидя ходит? (Шахматист)
- Что у слона длиннее хобота? (Сопли)
- Что будет с желтым платком, если его положить на 10 минут в воду? (Он намокнет)
- Если искупать гнедого коня, каким он станет? (Мокрым)
- Край света, где находится? (Там, где тень начинается)
- Почему лает собака? (Потому, что говорить не умеет)
- Что находится между окном и дверью? (Буква "И")
- Сколько минут варится крутое яйцо – три, семь или десять? (Нисколько, так как оно уже сварено)
- Под каким кустом во время дождя прячется заяц? (Под сухим)
- Летело 5 страусов. Одного убил охотник. Сколько страусов продолжало лететь? (Ни одного, так как страусы не умеют летать)
- По чему человек ходит? (По земле)
Перед вами лишь небольшая подборка загадок для детей разного возраста. Это интересный способ не только весело провести время, но и научить ребенка логически мыслить.