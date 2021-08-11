Зачем нужно личное пространство в отношениях: 4 сферы жизни для сохранения баланса

В отношениях важно, чтобы у мужчины и женщины оставалось время на личное пространство. Если этого не будет, то такие отношения могут быстро завершиться или перерастают в маниакальную зависимость друг от друга.

Иметь различные хобби

Иногда люди в отношениях пытаются подстроиться под партнера и заставляют себя полюбить то же, что и он. Попытки понять увлечения и хобби человека, который нравится, очень хорошее стремление. Однако если не удается, не стоит видеть в этом трагедию.

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Нужно понять, что различные хобби не мешают людям быть вместе, а только лишают духа соперничества и позволяют оставить немного времени только для себя.

Отдельные друзья

Хорошо, если у вас есть большая компания, с которой вам весело. Однако мужчины и женщины очень нуждаются во времени, которое можно провести отдельно друг от друга. Проводите хоть немного времени порознь, чтобы успевать соскучиться друг за другом.



Отдельные друзья / Фото Getty Images​

Быт

Пары, которые живут вместе, могут спокойно смотреть разные фильмы, есть разную пищу и даже не всегда разговаривать. В те редкие моменты, когда хочется побыть один на один с мыслями, не нужно бежать в ближайший супермаркет и прятать мысли среди полок. Достаточно сказать партнеру о своем желании побыть в одиночестве.

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Принятие решений

Есть моменты, когда советы друг другу вообще не нужны. Предлагать свою помощь или делиться мнением, если об этом просят, — это замечательно. Однако важно оставлять место для себя и не превращаться в чью половинку. Тогда шансов на более прочный и сбалансированный союз будет намного больше.