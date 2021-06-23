Во время отдыха мама решила снять, как ее 6-летняя дочь Анела плавает на побережье гавайского острова Оаху.

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Однако внезапно девочка начала бежать в сторону берега и кричать: "Акула". Мама призналась, что не сразу поняла, не преувеличивает ли дочь. Когда женщина начала просматривать видео, она увидела в кадре плавник большой акулы, что вплотную подплыла к Анели.

Я так рада, что она ушла с пляжа в тот день со всеми 10 пальцами и 2 руками,

– сообщила мама Шери.

Анела также прокомментировала встречу с акулой, утверждая, что в тот момент ее "душа покинула тело". "Я видела акулу. Я не сразу заметила, что она за моей спиной. Я действительно испугалась", – добавила девочка.

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Оказалось, это была Чернопёрая акула. В основном они ведут себя осторожно и стараются не приближаться к людям. Однако может быть опасной, если акулу спровоцировать. Эксперты предполагают, что хищница просто охотилась на мелководье и приблизилась к ребенку случайно.

Смотрите видео встречи девочки с акулой: