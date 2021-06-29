Сестры Адриани Ивани и Адриана Ивани, которым 19 лет, считали себя разнояйцовыми близнецами.

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Когда Адриани поехала сама в лагерь, там ей рассказали о девочке Норитару, которая была идентично на нее похожа. Даже показали фото из социальных сетей, чтобы довести правдивость слов.

Вернувшись домой, девушка показала фото родителям, но те не поверили в такое сходство. Однако через некоторое время Адриани случайно встретила свою "копию" на празднике в родном городе.

Мы были обе потрясены, увидев нашу схожесть в реальности. Мы стояли, разинув рты и смотрели друг на друга,

— вспомнила Адриани.

Девушки решили сделать тест ДНК, который подтвердил, что Адриани и Норитара – близнецы.



Сестры / Фото BERNAMA PIC​

Выяснилось, что сестра Адриана на самом деле является дочерью людей, которые воспитывали Норитару. Однако они умерли еще в 2018 году.

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Вероятно, врачи в роддоме перепутали детей, поэтому девушки попали в разные семьи. Сейчас Норитара, которая осталась без родителей, переехала жить в новую семью.