Сестри Адріані Івані та Адріана Івані, яким 19 років, вважали себе різнояйцевими близнюками.

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Коли Адріані поїхала сама до табору, там їй розповіли про дівчинку Норітару, яка була ідентично на неї схожа. Навіть показали фото із соціальних мереж, аби довести правдивість слів.

Повернувшись додому, дівчина показала фото батькам, але ті не повірили у таку схожість. Проте через деякий час Адріані випадково зустріла свою "копію" на святі у рідному місті.

Ми були обидві приголомшені, побачивши нашу схожість в реальності. Ми стояли, роззявивши роти й дивилися один на одну, – пригадала Адріані.

Дівчата вирішили зробити тест ДНК, який підтвердив, що Адріані та Норітара – близнюки.

Сестри / Фото BERNAMA PIC

З'ясувалося, що сестра Адріана насправді є донькою людей, які виховували Норітару. Проте вони померли ще у 2018 році.

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Ймовірно, лікарі в пологовому будинку переплутали дітей, тому дівчата потрапили в різні сім'ї. Зараз Норітара, яка залишилася без батьків, переїхала жити в нову сім'ю.