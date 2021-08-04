Как воспитать ребенка с высокой самооценкой: важные советы для родителей

Психолог Михаил Лабковский объяснил, как воспитать ребенка с высокой самооценкой. Какие советы родителям дал эксперт – читайте в материале.

• Принимать ребенка таким, какой он есть

Ребенок должен чувствовать, что его принимают таким, какой есть. Он для родителей – не бремя, не поломанные надежды и не возможность реализовать собственные амбиции.

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То есть это означает, что следует спокойно относиться, например, к обучению ребенка. Не нужно устраивать грандиозный праздник, если у него самые высокие баллы по всем предметам, и не разыгрывать трагедию, если получил двойку. Ведь он должен четко осознавать, что его принимают и любят просто так, а не за что-то.

• Правильно хвалить ребенка

Не стоит использовать похвалу как мотивацию. Ребенок не должно считать, что мама его обнимет только через золотую медаль, а папа поцелует только за вымытую посуду.

Если он помогал вам с домашней работой, его можно просто поблагодарить. Если ребенок получил хорошую оценку, можно разделить с ней его же радость. Не надо скупиться на похвалу в целом, ведь он должен знать, что его любят и ценят.



Правильно хвалить / Фото Depositphotos

• Быть рядом, когда трудно или плохо

Если ребенок испытывает определенные сложные для себя события, не стоит говорить такие фразы, как: "сам виноват", "не надо было дружить с тем мальчиком" или "надо было лучше готовиться".

• Никогда ни с кем другим не сравнивать

Это касается даже тех ситуаций, когда сравнение в пользу ребенка. Он должен быть сосредоточен на том, каким является сам, а не сосредотачиваться на сравнениях с другими.

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• Сами родители должны иметь высокую самооценку

Родители, которые все делают правильно, но не любят себя, не смогут воспитать уверенного в себе ребенка. Например, если мама говорит дочери: "Ты у меня самая красивая", однако в то же время при ней обсуждает свой собственный нос и целлюлит, — ничего не получится.