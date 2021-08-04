Як виховати дитину з високою самооцінкою: важливі поради для батьків

Психолог Михайло Лабковський пояснив, як виховати дитину з високою самооцінкою. Які поради батькам дав експерт – читайте у матеріалі.

• Приймати дитину такою, яка вона є

Дитина повинна відчувати, що її приймають такою, яка є. Вона для батьків — не тягар, не поламані надії та не можливість реалізувати власні амбіції.

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Тобто це означає, що варто спокійно ставитися, наприклад, до навчання дитини. Не потрібно влаштовувати грандіозне свято, якщо у неї найвищі бали з усіх предметів, та не розігрувати трагедію, якщо отримала двійку. Адже вона повинна чітко усвідомлювати, що її приймають і люблять просто так, а не за щось.

• Правильно хвалити дитину

Не варто використовувати похвалу як мотивацію. Дитина не має вважати, що мама її обійме тільки через золоту медаль, а тато поцілує тільки за вимитий посуд.

Якщо вона допомогла вам із хатньою роботою, можна їй просто подякувати. Якщо дитина отримала хорошу оцінку, можна розділити з нею її ж радість. Не треба скупитися на похвалу загалом, адже вона має знати, що її люблять та цінують.



Правильно хвалити / Фото Depositphotos

• Бути поруч, коли важко чи погано

Якщо дитина переживає певні складні для себе події, не варто говорити такі фрази, як: "сама винна", "не треба було дружити з тим хлопчиком" чи "треба було краще готуватися".

• Ніколи ні з ким іншим не порівнювати

Це стосується навіть тих ситуацій, коли порівняння на користь дитини. Вона має бути зосереджена на тому, яка є сама, а не зосереджуватися на порівняннях з іншими.

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• Самі батьки повинні мати високу самооцінку

Батьки, які все роблять правильно, проте не люблять себе, не зможуть виховати впевнену в собі дитину. Наприклад, якщо мама каже доньці: "Ти у мене найкрасивіша", проте водночас при ній обговорює свій власний ніс і целюліт, – нічого не вийде.