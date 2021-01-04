Внук озвучил книгу, которую написал его дедушка перед смертью. Все потому, что бабушка потеряла зрение и не может самостоятельно ее прочитать.

Дедушка Кэмерона Манваринга умер еще 12 лет назад. Перед смертью он написал автобиографию на 400 страниц о своей жизни. Об этом внук рассказал в своих социальных сетях.

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На страницах книги дедушка передал всю свою жизнь до самой смерти, включая историю любви. Однако бабушка, которой 93 года, потеряла зрение и свою способность читать, потому Кэмерон решил записать для нее аудиокнигу.

Женщина не знала, какой подарок для нее подготовили, однако во время презентации, когда внук сказал "Раздел 4, История любви", она сразу поняла, что это книга ее мужа.

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Кэмерона рассказал, что также работал над тем, чтобы разместить ее на звуковом сайте. Это облегчило бы загрузки и трансляцию для других членов семьи.

Смотрите видео презентации аудиокниги бабушки: