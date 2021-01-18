Шансы начать отношения в соцсетях очень большие. Главная опасность при таких знакомствах, общаясь с невидимым собеседником, мы часто создаем о нем и о себе ложное впечатление. Чтобы избежать ошибок и разочарований, воспользуйтесь простыми советами психолога.

► Не теряйте времени

На сайтах знакомств или в мобильных приложениях огромный выбор кандидатов. Именно поэтому стоит попробовать сузить параметры поиска, так как есть риск потратить на это всю жизнь. Об этом рассказала психолог Эли Финкель изданию Elle.

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Важно определить для себя несколько важнейших критериев. Например, возраст, образование, социальное положение, место проживания, черты характера. Только тогда можно начинать переписку с нужными людьми.

► Не очень полагайтесь на анкеты

Виртуальные анкеты – это еще не гарантия того, что попадете на нужного вам человека. Благодаря им происходит начальный отсев.

Анкеты помогают определиться лишь общие параметры: регион проживания, образование. Во всем другом стоит доверять своей интуиции.



Просмотр анкет / Фото Ladders

► Не затягивайте переписку

Общение онлайн имеет смысл на этапе завязывания знакомства. Дайте себе время на обмен письмами, но не поддавайтесь искушению продлить этот этап. Если новый знакомый вам интересен, назначайте личную встречу.

Ведь долгий обмен письмами может ввести в заблуждение. Если собеседник искренен, мы невольно начинаем выстраивать мысленный образ, который скорее всего не сойдется с реальностью. Полезнее встретиться и определиться, стоит ли продолжать общение.

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► Встречайтесь в кафе

Где назначить первое свидание? Оптимальный выбор, как показывают исследования, – приглашение на чай или кофе в кафе. Поход в кино, на концерт, выставку или даже в ресторан – неудачное решение, потому что встреча в людном месте не дает полного представления о человеке. А атмосфера кафе и общий стол создают эффект доверия и настраивают на общение друг с другом.