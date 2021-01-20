В Украине ускорят предоставление реабилитационных услуг детям с инвалидностью. Документ внес изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для реабилитации детей с инвалидностью.

Соответствующее постановление Кабинета Министров Украины было принято на заседании Правительства 20 января 2021 года. Об этом сообщил Урядовий портал.

Важно Зачисление ребенка в детский сад: какие изменения предлагают народные депутаты

Изложения этого порядка в новой редакции позволит:

урегулировать проблемные вопросы первоочередного обеспечения реабилитационными услугами детей с инвалидностью, не получившие такие услуги в предыдущем бюджетном году из-за отсутствия бюджетных средств или в связи с длительной болезнью ребенка;

увеличить удельный вес расходов на предоставление реабилитационных услуг для одного ребенка;

включить в предельную стоимость реабилитационных услуг стоимость перевозки ребенка с инвалидностью;

упростить административные процедуры и ускорить процесс предоставления реабилитационных услуг.

Этот документ обеспечит доступность услуг для семей, в которых есть ребенок с тяжелой формой инвалидности и требует реабилитационных услуг. Кроме этого, позволит повысить качество предоставления качество их предоставления.