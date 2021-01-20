Ускорение процесса реабилитации детей с инвалидностью: какие изменения будут в Украине
В Украине ускорят предоставление реабилитационных услуг детям с инвалидностью. Документ внес изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для реабилитации детей с инвалидностью.
Соответствующее постановление Кабинета Министров Украины было принято на заседании Правительства 20 января 2021 года. Об этом сообщил Урядовий портал.
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Изложения этого порядка в новой редакции позволит:
- урегулировать проблемные вопросы первоочередного обеспечения реабилитационными услугами детей с инвалидностью, не получившие такие услуги в предыдущем бюджетном году из-за отсутствия бюджетных средств или в связи с длительной болезнью ребенка;
- увеличить удельный вес расходов на предоставление реабилитационных услуг для одного ребенка;
- включить в предельную стоимость реабилитационных услуг стоимость перевозки ребенка с инвалидностью;
- упростить административные процедуры и ускорить процесс предоставления реабилитационных услуг.
Этот документ обеспечит доступность услуг для семей, в которых есть ребенок с тяжелой формой инвалидности и требует реабилитационных услуг. Кроме этого, позволит повысить качество предоставления качество их предоставления.
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