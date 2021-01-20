В Україні прискорять надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю. Документ вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реабілітації дітей з інвалідністю.

Відповідну постанову Кабінету Міністрів України було прийнято на засіданні уряду 20 січня 2021 року. Про це повідомив Урядовий портал.

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Викладення цього порядку у новій редакції дасть змогу:

врегулювати проблемні питання першочергового забезпечення реабілітаційними послугами дітей з інвалідністю, які не отримали такі послуги в попередньому бюджетному році внаслідок відсутності бюджетних коштів або у зв'язку з довготривалою хворобою дитини;

збільшити питому вагу витрат на надання реабілітаційних послуг для однієї дитини;

включити у граничну вартість реабілітаційних послуг вартість перевезення дитини з інвалідністю;

спростити адміністративні процедури та прискорити процес надання реабілітаційних послуг.

Цей документ забезпечить доступність послуг для сімей, в яких є дитина з важкою формою інвалідності та потребує реабілітаційних послуг. Крім цього, дасть змогу підвищити якість їх надання.