Остаться или уйти – эта мысль может возникать даже в самых крепких парах. В таких случаях психологи советуют поставить себе 6 важных вопросов, которые помогут найти правильное решение.

► Чего ожидали от любви

Этот вопрос могут подменить другим: "Я его или ее еще люблю?". Ответ на него очень часто основан на мифах о любви, где партнер понимает без слов и предусматривает все желания. В реальной жизни все иначе. Об этом сообщило издание Elle.

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Стоит признать: если отношения в кризисе, то ровно половина вины за это лежит на каждом партнере.

Люди приходят в отношения не "с чистого листа", а несут с собой груз накопленных ранее проблем. Бессознательно ожидают, что партнер благодаря волшебной палочке решит все. Когда этого не происходит, очень расстраиваются и считают, что отношения себя не оправдали,

– пояснила клинический психолог Джоди Маккей.

Она рекомендует влюбленным быть реальными в своих ожиданиях. Стремиться к тому уровню близости, когда каждый может безбоязненно рассказывать партнеру о своих душевных ранах. Только тогда можно рассчитывать на то, что близкий человек поможет их исцелить.

► От чего вы хотите избавиться

Можно уйти от партнера, к которому остыли, но никогда не удастся уйти от самих себя. Именно поэтому стоит разобраться, что не устраивает.

"Например, люди, которые привыкли быть сильными и держать все под контролем, бессознательно склонны к выбору слабых и зависимых партнеров. Так они стремятся получить баланс в жизни. Однако в результате в один прекрасный день именно слабость и уязвимость партнера оказывается тем, что больше всего раздражает", – пояснила специалист в терапии пар Майра Вьедж.



От чего хотите избавиться / Фото The Mirror

Она отметила, что это может продолжаться бесконечно, до тех пор, пока человек не признается себе, что слабость – не смертный грех. И ему самому, пожалуй, стоит иногда позволять себе быть слабым.

► Уверены, что сможете жить самостоятельно

Очень часто мнение об одиночестве пугает женщин больше, чем давно разрушенный брак. Они могут бояться не справиться в одиночку с жизненными трудностями. Или их пугает то, что могут не встретить нового партнера. Если это так, то отношения действительно лучше завершить. Об этом заявила психотерапевт Рута Смит.

"Чем в большую зависимость от другого человека попадаете, тем больше теряете веру в себя и способность отвечать за свою жизнь", – добавила Смит.



Жить самостоятельно / Фото AmoMama España

► Что почувствуете, если ваш партнер сегодня умрет

Возможно, это звучит слишком жестко и даже шокирующее. Однако такая "шоковая терапия" может быть очень полезной. К расставанию нередко подталкивают сиюминутные причины и эмоции. Они не очень важны "на длинной дистанции", но способны заменить настоящую ценность отношений. О чем напомнит такой жесткий метод.

► Как будет выглядеть новая жизнь

Вопрос практический, но важный. Кто приготовит еду или заберет детей из школы, кто починит сломанную розетку или заменит зимнюю резину на летнюю.

Мы часто представляем себе выход из отягчающих отношений как освобождение. Но свобода имеет свою цену и накладывает дополнительную ответственность,

– сообщила Джоди Маккей.

Она порекомендовала составлять детальный план будущего "дня на свободе", не упуская никаких мелочей. С тем, чтобы понять, насколько готовы справиться с повседневными житейскими заботами, которые сегодня лежат на плечах партнера.

► Должно ли счастье перевешивать чужую боль

Майра Вьедж считает, что ответ однозначен – да. Вы должны ставить свои интересы на первое место. И вопрос на самом деле совсем не в этом, а в том, как вы это делаете.

Она привела пример пар, которые продолжают сохранять брак из-за детей. Но и дети, наблюдая, как родители не любят друг друга, получают бессознательную установку: собственно счастья не важно, им можно и нужно жертвовать ради каких-то высших интересов.

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Детям нужно объяснять, что причина расставания вовсе не в них и развод никак не повлияет на любовь к ним. Просто вы, как и они, хотите быть счастливыми. Если удастся объяснить, то победителями из этой ситуации выйдут все.