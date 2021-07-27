По 2 тысячи гривен на ребенка: у Зеленского анонсировали помощь многодетным семьям

Перед началом нового учебного года многодетные семьи Украины получат помощь от правительства. В целом государство выделит на это примерно 300 миллионов гривен.

Представитель президента Сергей Никифоров рассказал, что это – инициатива Владимира Зеленского. Сейчас правительство уже готовит постановление до 1 сентября о выделении помощи малообеспеченным многодетным семьям.

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Никифоров подчеркнул: на каждого ребенка выделят по 2000 гривен.

Постановление проходит последние согласования, но оно должно появиться очень быстро, чтобы деньги были уже в следующем месяце,

– отметил спикер президента.

Всего на 150 тысяч детей выделят примерно 300 миллионов гривен.

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