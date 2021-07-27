Представитель президента Сергей Никифоров рассказал, что это – инициатива Владимира Зеленского. Сейчас правительство уже готовит постановление до 1 сентября о выделении помощи малообеспеченным многодетным семьям.
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Никифоров подчеркнул: на каждого ребенка выделят по 2000 гривен.
Постановление проходит последние согласования, но оно должно появиться очень быстро, чтобы деньги были уже в следующем месяце,
– отметил спикер президента.
Всего на 150 тысяч детей выделят примерно 300 миллионов гривен.
МОН обеспечит педагогов гаджетами
- Министерство образования и науки совместно с Министерством цифровой трансформации планируют реализовать проект "Ноутбук каждому учителю".
- В целом гаджетами должны обеспечить почти 61 тысяча педагогов.
- В МОН отметили, что этот проект – приоритет.
- Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что "наша цель – сделать так, чтобы у каждого учителя был собственный персональный компьютер, доступ к скоростному интернету и еще больше возможностей для обучения детей".