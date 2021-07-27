Речник президента Сергій Никифоров розповів, що це – ініціатива Володимира Зеленського. Наразі уряд вже готує постанову до 1 вересня про виділення допомоги малозабезпеченим багатодітним сім'ям.

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Никифоров наголосив: на кожну дитину виділять по 2 тисячі гривень.

Постанова проходить останні погодження, але вона повинна з'явитися дуже швидко, щоб гроші були вже у наступному місяці,

– зауважив речник президента.

Загалом на 150 тисяч дітей виділять приблизно 300 мільйонів гривень.

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