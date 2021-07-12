"Наслаждайтесь этими потрясающими фотографиями новорожденных, которым за последние пару недель и месяцев поделились талантливые творцы сообщества LLF", — сообщили представители Looks Like Film.

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Среди трогательных фотографий можно увидеть крохотную ручку недоношенного малыша, который пытается ухватиться за палец своего отца, первое знакомство новорожденного с домашними любимцами родителей или объятия близнецов.

Каждый из этих кадров вызовет улыбку и положительные эмоции, ведь на этих волшебных маленьких людей можно смотреть вечно,

– отметил один из фотографов.

Известно, что Looks Like Film создали для того, чтобы у фотографов была площадка для общения, где можно делиться опытом и показывать результат своей работы. Сейчас это масштабное сообщество, где собираются профессионалы своего дела.

Смотрите фото новорожденных детей: