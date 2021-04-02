Людей, которые относятся к своему партнеру, как к жертве, называют по-разному – тиран, абьюзер, деспот. Особенности таких отношений в том, что пара живет среди насилия и манипуляций.

В начале отношений деспот будет пытаться демонстрировать свои лучшие качества – заботу, внимание, щедрость.

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Насколько сильно в нем проявляются деспотические черты его характера, настоль красноречиво он демонстрирует свою любовь, заботу, преданность. В таком случае жертва не понимает: "Неужели такой прекрасный человек может поступать так плохо?".



Мужчина-тиран / Фото Medbooki

Характеристика мужчины-тирана

Люди с деспотическими чертами умеют хорошо маскироваться, пытаются сдерживать свои порывы и истинные желания до того момента, когда смогут полностью контролировать ситуацию. Поэтому заметить склонность к тирании, особенно на фоне романтических чувств, крайне сложно. Деспот словно становится тем, кого хочет видеть рядом женщина, однако только на время.

Какие явные главные признаки:

Словесные унижения. Могут выражаться как в лицо женщине, так и другим людям в ее присутствии.

Унижение личности. Игнорирование ее достижений и снижение самооценки.

Сарказм, насмешки. Хорошие слова и комплименты имеют оскорбительный подтекст. Например, "Красиво смотрятся джинсы на твоих полных бедрах".

Высокомерный или приказной тон общения. Тиран обожает подчинять себе волю жертвы, поскольку считает себя вправе командовать взрослым человеком.

Критика всего. Причем не конструктивная, а агрессивная и пустая.

Угрозы. Иногда могут быть в сторону третьих лиц, например, детей или родителей.

Необоснованные ревность. Чаще всего по надуманным причинам.

Эмоциональная сухость. Мужчина не выражает никаких эмоций к женщине, а также игнорирует ее чувства. Но и не отпускает ее.

Неуважение партнера. У мужчины-тирана мысли, интересы и желания жены всегда на последнем месте.

Обвинения. Например, в собственных неудачах.

Тотальный контроль. Требование к жене давать отчет о расходах, передвижении, телефонных звонках в течении дня.

Запрет на принятие любых решений. Жертва деспота подавлена, бесправна, демотивирована. Если ей что-то нужно, она просит разрешения у своего "хозяина".



Признаки тирании / Фото iStock​

Скрытые признаки склонности к тирании

Главный признак того, что человек в будущем будет тираном – острая необходимость, чтобы жертва была рядом. Именно поэтому он очень спешит. Например, от него может быстро поступить предложение жениться.

Какие еще есть скрытые признаки:

• Внезапные вспышки гнева по малейшему поводу.

• Изменение поведения в стрессовых ситуациях до неузнаваемости.

• Перепады настроения. Тиран может быть жестоким, нагрубить, а через 5 минут осыпать поцелуями и клясться в любви.

• Скрытие прошлого. Попытки женщины познакомиться с родными и друзьями мужа – обрубаются. Он даже боится оставить ее наедине с людьми, которые его хорошо знают.

• Стремление к контролю, которое легко спутать с внимательностью, вежливостью. Если женщина вдруг перестанет подчиняться и позволять себя контролировать, то будет наказана.



Наказание / Фото universal.org​

• Навязывание финансовой зависимости.

• Ревность к чужим успехам, особенно – к успехам своей жертвы.

• Игры с чувствами. То приближается, то удаляется, то устраивает ссоры и доводит до слез, то совершает благородные поступки.

• Жалобы на несправедливый мир, политическую ситуацию в стране, партнеров по бизнесу. Поиск виновников собственных неудач.

• Неприятие отказа. Настойчивый ухажер, который не слышит слова "нет". Такой напор можно принять за бурную страсть, но в его сути лишь банальная привычка гнуть свою линию.

• Тотальный подсчет. Мужчина помнит, сколько денег потратил на ухаживания за женщиной, сколько раз провел ее домой и какие подарки дарил.

Если решили идти от тирана

Иногда разрыв с мужем-тираном напоминает бегство. Все зависит от уровня его тирании. Если это тотальный контроль, угрозы и физическое воздействие, то придется действительно бежать.

Отпускать жертву тиран не любит, поэтому он будет искать встречи, закатывать истерики на тему "Как ты могла?", признаваться в любви, заманивать подарками.

Возвращаться к нему или нет – решать вам. Однако даже если некоторое время после примирения он будет идеальным, то с вероятностью в 100% все вернется назад. Вы рискуете никогда не вырваться из этих нездоровых отношений.

Готовьтесь к разрыву заранее. Соберите финансовую подушку, однако не держите деньги дома. Лучше откройте счет или отвезите маме. Сделайте дубликат ключей к дому, чтобы в случае чего вернуться за вещами. Попросите близких людей быть с вами рядом, когда будете сообщать тирану, что уходите от него.

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Соберите личные вещи и документы. Найдите временное место жительства и работу, если раньше не работали. Измените номер телефона, закройте соцсети, а аккаунт бывшего добавьте в "черный список". Не сообщайте ему новое место работы и жительства, иначе жизнь после развода с тираном будет еще хуже, чем в браке.