Тирания в отношениях: какие опасные методы воздействия использует партнер
Людей, которые относятся к своему партнеру, как к жертве, называют по-разному – тиран, абьюзер, деспот. Особенности таких отношений в том, что пара живет среди насилия и манипуляций.
Источник:Блог Дмитрия Карпачева
В начале отношений деспот будет пытаться демонстрировать свои лучшие качества – заботу, внимание, щедрость.
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Насколько сильно в нем проявляются деспотические черты его характера, настоль красноречиво он демонстрирует свою любовь, заботу, преданность. В таком случае жертва не понимает: "Неужели такой прекрасный человек может поступать так плохо?".
Мужчина-тиран / Фото Medbooki
Характеристика мужчины-тирана
Люди с деспотическими чертами умеют хорошо маскироваться, пытаются сдерживать свои порывы и истинные желания до того момента, когда смогут полностью контролировать ситуацию. Поэтому заметить склонность к тирании, особенно на фоне романтических чувств, крайне сложно. Деспот словно становится тем, кого хочет видеть рядом женщина, однако только на время.
Какие явные главные признаки:
- Словесные унижения. Могут выражаться как в лицо женщине, так и другим людям в ее присутствии.
- Унижение личности. Игнорирование ее достижений и снижение самооценки.
- Сарказм, насмешки. Хорошие слова и комплименты имеют оскорбительный подтекст. Например, "Красиво смотрятся джинсы на твоих полных бедрах".
- Высокомерный или приказной тон общения. Тиран обожает подчинять себе волю жертвы, поскольку считает себя вправе командовать взрослым человеком.
- Критика всего. Причем не конструктивная, а агрессивная и пустая.
- Угрозы. Иногда могут быть в сторону третьих лиц, например, детей или родителей.
- Необоснованные ревность. Чаще всего по надуманным причинам.
- Эмоциональная сухость. Мужчина не выражает никаких эмоций к женщине, а также игнорирует ее чувства. Но и не отпускает ее.
- Неуважение партнера. У мужчины-тирана мысли, интересы и желания жены всегда на последнем месте.
- Обвинения. Например, в собственных неудачах.
- Тотальный контроль. Требование к жене давать отчет о расходах, передвижении, телефонных звонках в течении дня.
- Запрет на принятие любых решений. Жертва деспота подавлена, бесправна, демотивирована. Если ей что-то нужно, она просит разрешения у своего "хозяина".
Признаки тирании / Фото iStock
Скрытые признаки склонности к тирании
Главный признак того, что человек в будущем будет тираном – острая необходимость, чтобы жертва была рядом. Именно поэтому он очень спешит. Например, от него может быстро поступить предложение жениться.
Какие еще есть скрытые признаки:
• Внезапные вспышки гнева по малейшему поводу.
• Изменение поведения в стрессовых ситуациях до неузнаваемости.
• Перепады настроения. Тиран может быть жестоким, нагрубить, а через 5 минут осыпать поцелуями и клясться в любви.
• Скрытие прошлого. Попытки женщины познакомиться с родными и друзьями мужа – обрубаются. Он даже боится оставить ее наедине с людьми, которые его хорошо знают.
• Стремление к контролю, которое легко спутать с внимательностью, вежливостью. Если женщина вдруг перестанет подчиняться и позволять себя контролировать, то будет наказана.
Наказание / Фото universal.org
• Навязывание финансовой зависимости.
• Ревность к чужим успехам, особенно – к успехам своей жертвы.
• Игры с чувствами. То приближается, то удаляется, то устраивает ссоры и доводит до слез, то совершает благородные поступки.
• Жалобы на несправедливый мир, политическую ситуацию в стране, партнеров по бизнесу. Поиск виновников собственных неудач.
• Неприятие отказа. Настойчивый ухажер, который не слышит слова "нет". Такой напор можно принять за бурную страсть, но в его сути лишь банальная привычка гнуть свою линию.
• Тотальный подсчет. Мужчина помнит, сколько денег потратил на ухаживания за женщиной, сколько раз провел ее домой и какие подарки дарил.
Если решили идти от тирана
Иногда разрыв с мужем-тираном напоминает бегство. Все зависит от уровня его тирании. Если это тотальный контроль, угрозы и физическое воздействие, то придется действительно бежать.
Отпускать жертву тиран не любит, поэтому он будет искать встречи, закатывать истерики на тему "Как ты могла?", признаваться в любви, заманивать подарками.
Возвращаться к нему или нет – решать вам. Однако даже если некоторое время после примирения он будет идеальным, то с вероятностью в 100% все вернется назад. Вы рискуете никогда не вырваться из этих нездоровых отношений.
Готовьтесь к разрыву заранее. Соберите финансовую подушку, однако не держите деньги дома. Лучше откройте счет или отвезите маме. Сделайте дубликат ключей к дому, чтобы в случае чего вернуться за вещами. Попросите близких людей быть с вами рядом, когда будете сообщать тирану, что уходите от него.
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Соберите личные вещи и документы. Найдите временное место жительства и работу, если раньше не работали. Измените номер телефона, закройте соцсети, а аккаунт бывшего добавьте в "черный список". Не сообщайте ему новое место работы и жительства, иначе жизнь после развода с тираном будет еще хуже, чем в браке.
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