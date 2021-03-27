Скрытые поступки, которые выдают абьюзера: 7 опасных действий
Партер может открыто не обижать, но другими своими действиями демонстрировать пренебрежительное отношение. На какие ситуации стоит обращать внимание – читайте в материале.
Источник:Cosmo
Просит меньше общаться с противоположным полом
Уверены, что на самом деле в этом общении не происходит никакой измены. Но как быть, если работа, например, связана с общением? Когда такие вещи запрещают, это означает, что любимый или любимая на самом деле не доверяет себе. Хотя сказывается такое отношение именно на партнере.
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Не нравятся друзья
Чаще всего это требование безосновательное. Просто партнер почему-то их невзлюбил и теперь по любому поводу и пытается напомнить, что они ему не нравятся.
Абьюзер в отношениях / Фото Getty Images
Считает, что его мало любят
Нельзя измерять чувства, как жару или голод. Ты или любишь так, как умеешь и демонстрируешь это, или любви нет совсем. Поэтому, если девушка постоянно показывает парню свои истинные чувства, но он считает, этого недостаточно, то скоро еще начнет обвинять ее, что она как-то не так дышит или спит.
Полностью контролирует расходы
Одно дело, если партнер сам дает средства, поэтому интересуется, на что их тратят. Однако все же вопрос – зачем? Другое – если он хочет знать, как ты тратишь свои заработанные деньги и сколько вообще зарабатываешь. Да, в финансовой информации нет ничего сверхсекретного. Однако и допросы на эту тему устраивать тоже странно.
Не верит, что партнер не общается с бывшими
Любые подозрения в отношениях всегда им в минус, ведь они свидетельствуют о недоверии к любимому человеку. Из-за этого могут появиться и ссоры, и недоразумения, и необоснованная ревность. Уверенный в себе человек никогда не будет задевать через общение с бывшим.
Партнер не верит / Фото Freepik
Не устраивают хобби
Кроме этого, он стремится все время проводить вместе – дома, на работе, на отдыхе, с друзьями, в зале и даже на шопинг, хотя на самом деле может его ненавидеть. Партнеры должны иметь время только для себя и заниматься тем, что нравится именно им, а не второй половинке.
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Не слышит пожелания
Зато всегда помнит о том, что просил сам, из-за чего постоянно упрекает. Хотя самом деле мог забыть продукты купить или встретить девушку. Такое поведение не только эгоизм и неуважение к любимой, но и абьюзерство.
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