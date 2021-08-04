Сын жениха расплакался, увидев будущую жену отца в свадебном платье: трогательные фото

Фотограф Эшей Смит во время свадьбы Ребекки и Тайлера Сиболта сделала трогательные кадры сюрприза для 10-летнего сына жениха Джуда. Что придумала невеста – читайте в материале.

Перед торжественной церемонией отец привел сына в отдельную комнату и прикрыл ему глаза ладонями. Когда он их убрал, перед Джудом была будущая жена его отца – Ребекка.

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Увидев невесту в свадебном платье, мальчик не мог сдержать эмоций. Он заплакал и бросился к ней в объятия, растрогав всех до слез. Жених и отец мальчика отметил, что не знал, как сын будет вести себя в этот момент, поэтому немного волновался. Однако встреча с невестой оказалась чрезвычайно трогательной.

Сейчас Ребекка и Джуд хорошо ладят, однако в начале их отношения были непростые. Для того чтобы стать семьей, им всем пришлось приложить немало усилий. Впоследствии Ребекка смогла найти подход к мальчику и теперь ее называют "бонусной мамой".

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Когда пара объявила о помолвке, мальчик был вне себя от счастья. Ребекка хотела, чтобы день свадьбы и для Джуда стал особенным. Именно поэтому, кроме "первой встречи с невестой", она приготовила особый подарок – кольцо с гравировкой "Семья навсегда". Ребекка сама надела его на палец ребенку перед тем, как обменяться клятвами с его отцом.

Смотрите фото: реакция мальчика на сюрприз