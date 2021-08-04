Перед урочистою церемонією батько привів сина в окрему кімнату й прикрив йому очі долонями. Коли він їх прибрав, перед Джудом була майбутня дружина його батька – Ребекка.

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Побачивши наречену у весільній сукні, хлопчик не міг стримати емоцій. Він заплакав і кинувся до неї в обійми, зворушивши всіх до сліз. Наречений і батько хлопчика зазначив, що не знав, як син буде поводитися в цей момент, тому трохи хвилювався. Попри всі побоювання, зустріч з нареченою виявилася надзвичайно зворушливою.

Зараз Ребекка і Джуд добре ладнають, проте на початку їх стосунки були непрості. Задля того, аби стати родиною, їм усім довелося докласти чимало зусиль. Згодом Ребекка змогла знайти підхід до хлопчика й тепер її називають "бонусною мамою".

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Коли пара оголосила про заручини, хлопчик був дуже щасливим. Ребекка хотіла, щоб день весілля і для Джуда став особливим. Саме тому, крім "першої зустрічі з нареченою", вона приготувала особливий подарунок – кільце із гравіюванням "Сім'я назавжди". Ребекка сама одягла його на палець дитині перед тим, як обмінятися присягами з його батьком.

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