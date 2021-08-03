Сын повез летнюю маму с Альцгеймером в путешествие: как это повлияло на здоровье – фото и видео

Сын решил повезти маму в путешествие, когда ее здоровья ухудшилось из-за болезни Альцгеймера. Вместе они ходили песками в Южной Африке, гуляли в горах Италии и посетили фестиваль Холи в Непале. Как 18-месячное путешествие повлияла на состояние женщины – читайте в материале.

Шон путешествовал из Рима в Дублин, чтобы заботиться о своей матери Мэри, когда ей диагностировали болезнь Альцгеймера. Когда семья начала обсуждать переезд женщины в дом престарелых, сын отказался, ведь понимал, что ей там будет только хуже.

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Зимой мужчина решил отвезти маму на несколько месяцев в Непал. Однако их путешествие затянулось, когда Шон увидел, что Мэри стала счастливее и лучше себя чувствует.



Маршрут Шона и Мэри / Фото Daily Mail

Женщина могла пойти на озеро и часами сидеть, наблюдая, как играют дети. Кроме того, они разговаривали с ней и называли Мэри "бабушкой", а она им отвечали "Намасте!". На фестивале красок Холи местные жители бросили в Мэри цветной порошок, что ее очень веселило.

Из Непала Шон повез маму в свою квартиру в Риме, где женщина уже когда-то была. Вместе они ходили в любимые кафе и посещали маленькие часовни. Также они ездили в гости к другу Шона, который живет в горах Умбрии. Там Мэри радовалась, когда видела коров и коз с колокольчиками на шее. Кроме того, приветствовала местных жителей воздушными поцелуями, а те улыбались ей в ответ.

Смотрите фото из путешествия матери и сына:

Шону пришлось на время забыть о собственной жизни. Мужчина разорвал отношения с девушкой, ведь не мог ей уделять достаточно внимания, и посвятить всего себя заботе о маме. Из-за длительного отсутствия пострадал еще и туристический бизнес Шона. Несмотря на это ирландец отметил, что ни о чем не жалеет.

Люди думали, что она будет бременем, но она никогда не была. Безусловная любовь – это такая вещь, которая встречается нечасто. Но именно такую любовь мама дарила мне всю жизнь. Я просто вернул ее ей,

– пояснил Шон.

В мае 2018 года состояние женщины начало внезапно ухудшаться. Через 5 месяцев, несмотря на явные проблемы со здоровьем, сын отвез Мэри в Кейптаун, чтобы показать ей красоту Южной Африки. Там Шон нанял маме сиделку, которая сразу же нашла с ней общий язык и ежедневно заплетала ее волосы в красивые косы.

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Мэри умерла в мае 2019 года, из-за того, что подхватила в Африке инфекцию дыхательных путей. В последние дни она называла сына "папой". Кроме этого, стала действительно похожа на крошечного ребенка, могла смеяться, видя солнечных зайчиков, или часами рассматривать куклу.