Шон подорожував з Риму до Дубліна, щоб піклуватися про свою матір Мері, коли їй діагностували хворобу Альцгеймера. Коли родина почала обговорювати переїзд жінки до будинку для людей похилого віку, син відмовився, адже розумів, що їй там буде тільки гірше.

Цікаво Імітує рухи тіла та робить кроки: батько створив екзоскелет для сина, який не може ходити

Взимку чоловік вирішив відвезти матір на декілька місяців в Непал. Проте їх подорож затягнулася, коли Шон побачив, що Мері стала щасливіша й краще почувається.



Маршрут Шона та Мері / Фото Daily Mail

Жінка могла піти на озеро і годинами сидіти, спостерігаючи, як грають діти. Крім того, вони розмовляли з нею та називали Мері "бабусею", а вона їм відповідали "Намасте!". На фестивалі фарб Холі місцеві жителі кинули в Мері кольоровий порошок, що її дуже веселило.

З Непалу Шон повіз маму у свою квартиру до Риму, де жінка вже колись була. Разом вони ходили в улюблені кафе та відвідували маленькі каплички. Також їздили в гості до друга Шона, який живе в горах Умбрії. Там Мері раділа, коли бачила корів та кіз з дзвіночками на шиї. Крім того, вітала місцевих жителів повітряними поцілунками, а ті посміхалися їй у відповідь.

Дивіться фото з подорожі матері та сина:

Шону довелося на якийсь час забути про власне життя. Чоловік розірвав стосунки з дівчиною, адже не міг їй приділяти достатньо уваги, та присвятити всього себе турботі про маму. Через тривалу відсутність постраждав ще й туристичний бізнес Шона. Попри це ірландець зазначив, що ні про що не шкодує.

Люди думали, що вона буде тягарем, але вона ніколи не була. Безумовна любов – це така річ, яка зустрічається нечасто. Але саме таку любов мама дарувала мені все життя. Я просто повернув її їй,

– пояснив Шон.

У травні 2018 року стан жінки почав раптово погіршуватися. Через 5 місяців, попри явні проблеми зі здоров'ям, син відвіз Мері в Кейптаун, щоб показати їй красу Південної Африки. Там Шон найняв мамі доглядальницю, яка відразу ж знайшла з нею спільну мову та щодня заплітала її волосся в красиві коси.

Важливо Паралізований наречений встав з візка для першого танцю: як друзі допомогли влаштувати сюрприз

Мері померла у травні 2019 року, через те, що підхопила в Африці інфекцію дихальних шляхів. В останні дні вона називала сина "татком". Крім цього, стала дійсно схожою на крихітну дитину, яка могла сміятися, бачачи сонячних зайчиків, чи годинами розглядати ляльку.

Детальніше про причини та симптоми хвороби Альцгеймера – читайте тут.