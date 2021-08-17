Незнакомцы поженились после фотосессии в стиле зомби: как необычный фотопроект создал семью

Американка Линдси МакКафри профессионально занимается фотосъемкой. Одной из наиболее удачных её идей было проведение, так называемых фотосессий-свиданий. После одной из таких работ ее герои организовали настоящую свадьбу.

Для своего проекта Линдси объездила в США 10 штатов и отобрала 30 пар. Для нее было важно, чтобы герои на ее фото ранее не были знакомы.

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Ник Рейнольдс и Жасмин Паджетт заинтересовались идеей и подали заявку на участие. Как требовали правила, ни парень, ни девушка до фотосессии друг друга не знали. Пару составляла сама Линдси, перед этим внимательно изучив их анкеты.

Прежде чем начать позировать, Ник и Жасмин сняли с лица стилизованные маски, которые скрывали их внешность. Это было нужно, чтобы придать большую интриги.

Кроме этого, Линдси Сеттинг придумала оригинальную тематику – зомби. Молодые люди должны были изображать влюбленных, спасающихся от монстров.

Смотрите фото: проект Линдси Сеттинг с зомби

После завершения фотосъемки история Ника и Жасмин продолжалась. Уже через полгода влюбленные решили пожениться.

Когда я только начинала свой проект, я очень надеялась, что хотя бы кто-то из этих пар сыграет свадьбу. Вышла бы сказочная история любви. Теперь я достигла цели и все еще немного ошарашена,

– поделилась Линдси Сеттинг.

"Помню, когда мы сняли маски, я просто сказал: "Вау". Жасмин была такой красивой, что меня переполнили эмоции", — признался Ник.

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Смотрите фото Линдси с помолвки Ника и Жасмин:

Первой зафиксировать на камеру зарождения новой семьи удалось их фотографу – Линдси Сеттинг.